【長者安居樂】房協紅磡豐頤居已租出八成半　只剩開放式供出租

▲ 紅磡豐頤居正陸續入伙。（資料圖片）

房協「長者安居樂」第3個項目、紅磡豐頤居正陸續入伙。房協稱項目168個一房單位已經全部租出，暫時尚餘52個單位全屬開放式。自今年3月開放示範單位以來，公眾反應非常熱烈，共錄得超過1萬人次參觀。

「長者安居樂」住屋計劃屬房協轄下的資助房屋，服務對象是年滿60歲的合資格中產長者。項目採用終身租住模式，住戶只須繳付一筆過租住權費，就可以住到終老，毋須再繳付租金，不用擔心加租。以豐頤居最大的403呎單位計算，按照申請者年齡，租住權費介乎193萬至242萬元。

申請方面，計劃採用單一輪候冊編配安排，一條隊便可輪候所有「長者安居樂」項目，包括現有的3個項目，以及適用於將來落成的新項目。計劃全年接受申請，申請人即使對多個項目有興趣，亦只須遞交一次申請，費用全免，隨時可以入表申請。現時輪候冊上約有400多名申請人。

目前於輪候冊上的合資格申請者，經審核之後，於7月底開始陸續揀樓，目前紅磡豐頤居經已租出約八成半單位。首批住客於8月起收鎖匙，陸續入伙。

房協會還有3個「長者安居樂」項目正在興建或規劃中，合共提供約1,100個單位，包括粉嶺百和路項目、觀塘花園大廈重建，以及東區明華大廈重建項目，其中粉嶺項目有望明年竣工。

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責任編輯：吳卓峰