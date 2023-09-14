【政府統計處】今年第二季本地居民總收入為7,869億元　按年升4.4%

▲ 今年第二季本地居民總收入有7,869億元，較上年同期升18.7%。（資料圖片）

政府統計處今日（14日）發表今年第二季的本港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。今年第二季本地居民總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）較上年同期上升4.2%，至7,869億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,071億元，按年升幅為4.4%。

今年第二季的本地居民總收入較本地生產總值多出798億元，相當於該季本地生產總值的11.3%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，今年第二季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升0.2%，而本地生產總值在同季實質上升1.5%。



今年第二季的本港初次收入（主要包括投資收益）總流入為5,852億元，較上年同期顯著上升16.1%，相當於該季本地生產總值的82.8%。與此同時，今年第二季的初次收入總流出亦較上年同期顯著上升18.7%至5,054億元，相當於該季本地生產總值的71.5%。



投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升7.8%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得0.2%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加，而本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益減少則抵銷了大部分的升幅。



投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升7.9%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升18.8%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。



按國家／地區分析，在今年第二季，中國內地繼續是本港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的40.5%。其次是英屬維爾京群島，佔17.4%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在今年第二季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的36.6%及21.6%。

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責任編輯：楊佩瑩