【性侵孫女】涉4年間多次性侵繼孫女　70歲繼祖父強姦等5罪成囚13年

▲ 繼祖父涉多次性侵繼孫女，今於高等法院被判監13年。資料圖片

繼祖父自其繼孫女6歲起4年間，多次於住所性侵犯繼孫女，女童為免失去家庭而啞忍，直至15歲時才將事件和盤托出。現年70歲的涉案繼祖父，早前經審訊後被陪審團裁定強姦及非禮共5項罪成，今（14日）於高等法院被判監13年。暫委法官判刑時指被告不視事主為親孫女，以祖父身分對其肆意侵犯，嚴重違反誠信，判刑須具阻嚇性。

現年70歲代號S.H.S.的被告，被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底，在住所兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。

代表律師求情時指，被告已年屆70歲，並沒有刑事紀錄，報告顯示被告勤奮工作，為家庭作出重大貢献，形容事件屬悲劇，被告重犯機會低。

暫委法官判刑時引述心理報告指，被告並非戀童癖，重犯機會低。被告至今仍指控X錯誤地捏造指控，他坦言不視X為親生孫女，只視X母親與其兒子誕下的兩名女兒為孫女。

根據事主X的創傷報告顯示，X於5歲時父母離異，她因擔心影響到親母與繼父關係，故一直啞忍被性侵事件，以自己方法保護母親及胞妹。X事後有創傷後遺症，甚至有自殺傾向，不再相信別人，雖然事件已曝光，惟心理學家認為對X的影響仍未劃上句號。

暫委法官指被告與事主年齡相差50年，被告以祖父身分肆意性侵X，嚴重違反誠信，並威脅X不可告知母親。暫委法官指，X於11年來心理受創，其親母亦自責未有好好保護女兒，事件對其他家人亦造成傷害，判刑須具阻嚇性。暫委法官引述報告指被告並非心理不平衡，亦非戀童癖，被告嚴重違反誠信，不視事主為親孫女，考慮到求情因素及報告後，就5項控罪共判監13年。

另外，控方今於庭上透露，被告被定罪後，其妻子之姐妹曾相約事主X用膳，要求她撰寫求情信表明已原諒被告，X拒絕，並獲親母及繼父支持。控方強調做法等同對X再次造成傷害，控方重申若再發生有關事件，控方及警方將嚴肅處理。

據法官引述案情指，X父母離異後，X母與被告的兒子結婚，並搬往與被告同住，X母其後誕下兩名女兒。控方指首兩次強姦事件發生時，X年僅7至8歲，當時X與被告獨處在家。其餘3次非禮事件，則分別發生於X洗澡後及X正在睡覺時，被告肆意非禮X下體及曾濕吻她。X於2021年10月才將事件和盤托出，被告亦於同月被捕。

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記者：林育慧