  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 17:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【補充勞工】僱主關注外勞住宿問題　邵家輝︰為何不能住香港朋友家？

政治 17:18 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

自由黨今日舉辦「補充勞工優化計劃」簡介會。（戴朗希攝）

「補充勞工優化計劃」月初放寬26個職位供申請輸入外勞。自由黨今日舉辦簡介會，邀請勞工處處長陳穎韶介紹申請程序及回答疑問，自由黨主席、批發及零售業界議員邵家輝表示，有超過100個商會參與。

自由黨提前收集業界關注問題，由自由黨黨魁、飲食界議員張宇人代為提問，問題包括︰「外勞住宿是由中介還是僱主安排？」「外勞來港前規定的身體檢查有沒有指定標準？」「外勞有否試用期，如僱主覺得不合適的話，可否立即解僱？」「如果外勞有朋友在香港有住宿提供，外勞可否選擇不住在僱主提供的地方？」等。

勞工處代表回應外勞能否住在香港朋友家中時，僅稱為外勞提供住宿是僱主的責任。而外勞若在內地有屋，可以回內地居住，邵家輝追問︰「那為甚麼不可以住在香港住朋友家？」處方代表僅稱則是根據計劃和合約的規定。

外勞沒有試用期

勞工處代表續指，外勞來港前的身體檢查沒特定標準，只需根據原居地的醫療制度。另外，外勞沒有試用期，如僱主要解僱員工，需根據合約的通知期作出相關決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【輸入外勞】潭尾外勞中央宿舍10月啟用　發展局：正物色用地作較長期宿舍
15:40 2023/09/04
【輸入外勞】潭尾外勞中央宿舍10月啟用　發展局：正物色用地作較長期宿舍
【輸入外勞】26工種今起容許申請外勞　酒店業強調長遠須增本地勞動人口
11:26 2023/09/04
【輸入外勞】26工種今起容許申請外勞　酒店業強調長遠須增本地勞動人口
【輸入外勞】「補充勞工優化計劃」首日收27份申請表格　 申請輸入158名勞工
21:09 2023/09/04
【輸入外勞】「補充勞工優化計劃」首日收27份申請表格　 申請輸入158名勞工

你可能感興趣

【輸入外勞】潭尾外勞中央宿舍10月啟用　發展局：正物色用地作較長期宿舍
15:40 2023/09/04
【輸入外勞】潭尾外勞中央宿舍10月啟用　發展局：正物色用地作較長期宿舍
【輸入外勞】26工種今起容許申請外勞　酒店業強調長遠須增本地勞動人口
11:26 2023/09/04
【輸入外勞】26工種今起容許申請外勞　酒店業強調長遠須增本地勞動人口
【輸入外勞】「補充勞工優化計劃」首日收27份申請表格　 申請輸入158名勞工
21:09 2023/09/04
【輸入外勞】「補充勞工優化計劃」首日收27份申請表格　 申請輸入158名勞工
自由黨 邵家輝 批發 張宇人 零售 香港 勞工處 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查