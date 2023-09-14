【補充勞工】僱主關注外勞住宿問題　邵家輝︰為何不能住香港朋友家？

▲ 自由黨今日舉辦「補充勞工優化計劃」簡介會。（戴朗希攝）

「補充勞工優化計劃」月初放寬26個職位供申請輸入外勞。自由黨今日舉辦簡介會，邀請勞工處處長陳穎韶介紹申請程序及回答疑問，自由黨主席、批發及零售業界議員邵家輝表示，有超過100個商會參與。

自由黨提前收集業界關注問題，由自由黨黨魁、飲食界議員張宇人代為提問，問題包括︰「外勞住宿是由中介還是僱主安排？」「外勞來港前規定的身體檢查有沒有指定標準？」「外勞有否試用期，如僱主覺得不合適的話，可否立即解僱？」「如果外勞有朋友在香港有住宿提供，外勞可否選擇不住在僱主提供的地方？」等。

勞工處代表回應外勞能否住在香港朋友家中時，僅稱為外勞提供住宿是僱主的責任。而外勞若在內地有屋，可以回內地居住，邵家輝追問︰「那為甚麼不可以住在香港住朋友家？」處方代表僅稱則是根據計劃和合約的規定。

外勞沒有試用期

勞工處代表續指，外勞來港前的身體檢查沒特定標準，只需根據原居地的醫療制度。另外，外勞沒有試用期，如僱主要解僱員工，需根據合約的通知期作出相關決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希