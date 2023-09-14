【耆英時裝展】青年學院生為銀髮族設計時尚造型　中環街市永續時裝表演

▲ 負責帶領計劃的黃燕芳（右二）表示，參與今次活動的學生可學以致用，是難得的經驗。

職業訓練局（VTC）機構成員青年學院與救世軍攜手合作，在社區推廣跨代共融的理念。在剛過去的暑假，年輕學生運用時裝設計及美容知識，為15位45至85歲的銀髮族設計時尚形象，讓耆英一族變成時裝模特兒，在中環街市85周年慶祝活動中，穿上「特製」的環保時裝行catwalk，綻放活力與姿采。

青年學院學生在項目中成為一道連繫社區和銀髮族的橋樑，設計時裝的職專文憑學生利用從救世軍和時裝業界收集得來的閒置布料，升級再造成時尚摩登的和風牛仔外套，而專業美容的職專文憑學生則負責設計髮型和妝容，合力為銀髮族模特兒打造別樹一格的造型。

最新影片推介

以設計連繫社區達到共融

帶領項目的卓越培訓發展中心（時裝紡織業）中心主管黃燕芳（Yonnie）表示，是次表演以「循『環』不息」為題，除了指衣物升級再造的永續時尚之外，亦是指跨代共融的互動、與社會共同成長發展的循環，別具意義。

她又指，長者和年輕學生都像尚待發掘的寶石，只要有合適的平台，便可以展示他們的技能與才華︰「通過是次項目，長者有機會參與時裝表演，展示自己的才能及價值；學生則可應用課堂上學到的時裝設計、縫紉、髮型造型、化妝等實務技巧，把作品登上舞台，向公眾展示。他們親手製作的服飾最後更會於救世軍作慈善義賣，收益用於回饋社會。」

學生難忘首次參與時裝表演

參與項目的職專文憑（時裝）學生曾昭俊（Oscar）和曾柏霖（Andrew），首次見證自己親手設計和製作的服飾成為大型時裝表演的一部分，二人均流露出自豪的笑容。Andrew分享：「在設計牛仔和服外套時，我考慮了長者的需要，例如胛骨等位置的剪裁都設計得相對寬鬆，方便穿著和脫下；選用輕薄布料則可增加透氣感，避免令長者感侷促。我還在衣襟兩側加入不規則排列的牛仔流蘇條狀拼布，加入時尚玩味的元素，突顯銀髮族都可以穿得有型的概念。」他的作品最終在網上票選成為最多人喜愛的設計款式季軍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Oscar說：「看到自己的作品可以在時裝天橋上展示，感覺很夢幻。看見長者模特兒穿著我們設計的服飾和造型，在舞台上舉手投足都充滿自信和歡笑，讓我十分感動；而且明白時裝設計不只是求創新、求美觀，其實可以負載更多意義，例如我們對長者的關愛及尊重。」

青年學院職專文憑（專業美容）師生團體亦為銀髮族模特兒作創意髮型及化妝設計，以及親自操刀當日的專業舞台化妝。Yonnie解釋，長者的皮膚特徵與一般模特兒有所不同，因此亦需要用上不同的技巧，例如皺紋位置要小心處理，避免「卡粉」；長者的皮膚一般較乾燥，需要做好保濕和小心選擇粉底，以及為長者提亮氣色等。今次學生們能嘗試實踐上粉、調色、遮暇等不同的化妝技巧在年長的對象上，是難得的實習機會。

拓展計劃助學生圓夢

銀髮族模特兒之一Simon首次面對公眾，以超過60歲之齡首次踏上時裝天橋，感覺新鮮興奮，但坦言有點擔心︰「這是我第一次參與時裝表演，作為男士，我化妝經驗又不多，起初曾擔心妝容會否過濃或不自然，想不到化妝師雖然是學生，但已能在容貌自然及舞台需要的平衡上，拿捏準確，效果意想不到地好。」他說同學們大膽地將時裝元素放在他們身上，很有驚喜。

救世軍港澳地域內閣業務行政部長羅惠芳少校說：「救世軍與青年學院一直緊密合作，推動社會共融，今次進一步合作舉辦時裝表演，同學別出心栽的作品得以走出課室進入社區，甚至登上舞台，加強他們追夢的信心；同時長者又可貢獻自己的力量，建立自信，一舉多得。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T