【香港夜繽紛】梁錦松:夜市活動需具創新體驗例如演唱會　認為自由市場發展反應較政府快

▲ (林宇翔攝)

政府即將於今日（14日）舉辦「香港夜繽紛」系列活動，公布發展夜經濟的方向。

前財政司司長、黑石集團（香港）前主席梁錦松出席一個活動時表示，香港無法與其他地方「併價格」，需要發展獨特優勢，夜經濟亦需發展內地欠缺的市場。

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他表示，香港奉行大市場小政府，市場的反應快過政府，強調本港需要創新、有差異化的發展，例如發展大型會展業，不同體驗例如國際性演唱會。

對於外界有呼聲希望本港樓市「減辣」。梁錦松表示，現時樓價已累計跌兩成，認為若樓市再跌，需要考慮樓市徹辣，因為樓市大跌可能會影響銀行體系，演變成更大的經濟問題。

他亦表示，是否減少股票印花稅「需由政府去諗」。他表示，於地緣政治下，歐美資金對香港沒有信心；可以轉移尋覓中東資金，而中東企業除了財務回報外，亦重視香港如何幫助本土經濟發展，認為本港需強化自己吸引力。

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記者：陳展棋

