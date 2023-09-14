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【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單　6大重點助保持身材減緩老化

保健美顏 19:19 2023/09/14

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62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單，6大重點助保持身材減緩老化。

香港「四大天王」之一劉德華出道40多年來一直保持帥氣，62歲的他演唱會上竟還曬出8舊腹肌，讓不少人好奇「不老男神」的凍齡秘訣。而日前，劉德華就在影片中曝光了私下每日享用的超自律餐單，引起話題。

最新影片：

活得健康啲

日前，劉德華在抖音分享吃晚餐片段，當中可見擺放在他面前的4菜1湯，份量並不多，更以素食、穀類為主。他將食物逐樣從餐盒取出，搭配保鮮盒内的糙米飯一同進食，過程細嚼慢嚥。最後，劉德華每道菜都只吃一半就結束用餐，「小鳥胃」食量且健康的菜式、自律的吃法，令網民驚嘆「難怪天王不會老」。

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實際上，因劉德華的妻女都是素食者緣故，他亦自2013年起跟著改變飲食習慣，以吃蔬食為主。雖然是素食，但每樣菜都經過仔細調配，符合每日所需的營養均衡，並年年堅持。對此，台灣營養師高敏敏就曾分析劉德華的凍齡養生方式，有6項重點值得學習：

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補充蛋白質增加活力、女性應補鐵

另外，台灣營養師劉純君也曾評價劉德華餐單，認為其攝取的熱量適中或偏少，確實能維持健康。因過往研究有發現，每天只吃7分飽的果蠅，能延長50％的壽命，證明限制熱量能減緩老化速度。不過，一般素食者都有肌力、精力不足甚至貧血的問題，原因是蔬食中缺少蛋白質。因此，劉純君提醒跟從天王的餐單一大重點，是要注意攝取足夠蛋白質和維他命B，例如豆腐、雞蛋和牛奶，或豆腐類的豆製品和天貝；也可以像劉德華一樣適當補充原味乳酪和水煮雞肉，再加上運動，就能像天王一樣時刻有活力。

另外，女性若希望跟從餐單，則要額外注意補充鐵質，防止每月經期鐵質流失，造成貧血。建議可以吃植物性的含鐵食物，例如海菜類的紅毛苔、紫菜、紅莧菜等；再配合富含維他命C的水果一起吃，更能促進鐵質吸收。

最後，增加雜糧、菇菌和海藻類食物則更佳。每日攝取足夠的堅果類，優質油脂和微量元素，可以避免素食者出現荷爾蒙製造來源不足；補充富含可調節免疫的多醣體和葡聚醣的蕈菇類，為人體提供礦物質和微量元素，甚至各種防癌抗癌所需營養素；紫菜、海帶等海藻類食物，還能提供不飽和脂肪酸Omega-3，都非常適合素食者進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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