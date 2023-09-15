【養生食材】黑木耳補血降血壓4大好處　營養師推薦2款簡易食譜

▲ 營養師吳耀芬推薦2款黑木耳食譜。

黑木耳一直被譽為平價養生食材，受到很多人的關注，但由於名字和木耳非常相似，經常被人搞混。黑木耳和木耳都是菇菌類，卻是兩種不同的食材。黑木耳的另一個名字是「雲耳」，經浸發後呈黑色。木耳的體積比黑木耳大，顏色為啡色。

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黑木耳4大好處

黑木耳的口感爽口又豐富，常常被使用來煮不同的菜式。黑木耳的熱量低，更含有豐富膳食纖維(包括水溶性和非水溶性纖維)，內含的植物性膠質屬於水溶性纖維，可與膽汁結合再排出體內，從而降低血液中的膽固醇，造就了黑木耳「血管清道夫」的別名。

黑木耳有抗凝血物質，可減低血塊形式，有助通血管。黑木耳還可以增加血管的彈性，促進血液循環，有降血壓的功效。

除了以上好處，黑木耳的鐵質含量非常豐富，每100克已浸發的黑木耳比同等重量的菠菜還要多。缺鐵性貧血人士、素食者可以用來補充鐵質吸收。黑木耳也非常適合女性食用，足夠血液可使面色紅潤，看上去紅粉菲菲。

木耳，其實同樣具有降膽固醇、血壓和抗凝血的功效，但黑木耳的鐵質含量比木耳高16倍，有更強的補血功效。

食譜一：南乳炆粗齋

材料：

黑木耳 1碗

粟米仔 半碗

豆乾 1-2塊

冬菇 4-5朵

粉絲 一小包

娃娃菜 2棵

薑 2-3片

南乳 2-3湯匙

冬菇醃料：

糖 1/2茶匙

粟粉 1/2茶匙

水 少許

調味料：

生抽 2茶匙

老抽 1茶匙

蠔油 1茶匙

鹽 少量

胡椒粉 適量

做法：

1. 冬菇浸軟去蒂，留起浸冬菇的水，醃料醃約15分鐘，隔水蒸約15分鐘備用

2. 娃娃菜洗淨切小段備用

3. 粉絲、黑木耳用水浸軟，黑木耳切走硬塊

4. 粟米仔、黑木耳、豆乾汆水備用

5. 落油爆香薑片，加入南乳炒香，加入娃娃菜，大火炒至軟身

6. 加入粟米仔、黑木耳、豆乾、冬菇和冬菇水，加入適量水，蓋上蓋煮大約10分鐘

7. 加入粉絲和調味料略煮即可

食譜二：勝瓜黑木耳炒雜菌

材料：

勝瓜 1條

本菇 1盒

草菇 6-8個

乾黑木耳 4-5個

蒜頭(剁成蓉) 2粒

薑片 2片

調味料：

鹽 1/4茶匙

糖 1/2茶匙

生抽 2茶匙

水 1/2碗

做法：

1. 黑木耳用水浸軟，去硬蒂，氽水，切絲備用

2. 本菇切去尾部，洗淨拆條備用

3. 草菇洗淨切片備用

4. 勝瓜刨皮，洗淨，切塊備用

5. 預熱油鍋，爆香蒜頭和薑片

6. 加入木耳和菇類炒勻至菇類軟身

7. 加入勝瓜和水略煮約10分鐘，加入調味料炒勻即可

▲ 吳耀芬（Kathy） - 香港營養師學會認可營養師

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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