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【被捕支援】「星火同盟」義工涉洗黑錢案　被告辯稱亦援助非被捕者

社會 18:06 2023/09/14

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被告余昕鈺今續自辯。資料圖片

21歲前議員助理兼眾籌平台「星火同盟」義工於2019年下半年涉洗黑錢約63.8萬元，早前否認否認1項洗黑錢罪，案件今（14日）於區域法院續審。被告供稱，「星火」除了會援助因社會事件而將面對審判的「義士」，亦會援助一些沒有被捕，但因政見而被解僱或與家人不和的人。

被告余昕鈺（現年21歲），案發時為大專生，被控1項洗黑錢罪。控罪指，被告於2019年6月3日至12月28日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即在香港上海滙豐銀行有限公司所持帳戶內的約63.8萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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辯方今問及，余是否知道王慕雄曾以支票方式存入12萬元到余的戶口，余表示知悉，當時義工統籌Alice表示該筆款項是用作援助求助者，但余在但收到控方文件時才得知存款人是「星火」銀行戶口的持有人。余稱，他提取現金後會轉入求助者的戶口。

余舉例，曾有求助者急需金錢，他遂墊支800元予求助者，印象中沒報銷款項。余解釋「我自己啲錢唔係好急」，想待求助者個案減少才與「星火」對數。

被問到為何金錢不是由義工統籌人負責，余稱負責人須負責聯絡法律支援或探訪在囚者。余承認其戶口帳目有混亂，沒有妥善紀錄每項事，解釋自己當時沒有社會工作經驗或記帳經驗，但他無意將「星火」的款項與自己的金錢混淆。

余另供稱，「星火」除了會援助因社會事件而將面對審判的「義士」，也會援助義士的家屬及被捕人士轉介的社運人士，即一些沒有被捕但因政見而被解僱或與家人不和的人。暫委法官高偉雄遂問「你地唔係淨係人道援助啦喎？」，問「星火」是否亦會援助在社會事件引申的對立不同意見人士，或「星火」認為「啱」的人。余答他認為那些亦屬人道援助。

聆訊下周一（20日）續。

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記者：陳曉欣

罪案 社會矛盾 罪行 洗黑錢 星火同盟

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