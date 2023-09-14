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【香港夜繽紛】一系列夜間活動推動夜生活　一文看清所有活動

社會 18:33 2023/09/14

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

香港夜繽紛啓動禮 。(陳靜儀攝)

政府將開展「香港夜繽紛」活動，將於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、聖誕及新年，一直至明年初，內容涵蓋娛樂、藝術、文化及消費等。

即睇所有「香港夜繽紛」活動：

日期活動地點主辦機構
2023年9月中至12月各大商場延長營業時間舉辦不同活動，包括推出餐飲及消費活動超過80間商場各大商場
2023年9月起戲院夜場購票優惠不適用各大院線/個別戲院
2023年9月中至12月跑馬地馬埸免費入場、快活星期三跑馬地馬埸香港賽馬會
2023年9月29日至11月23日港鐵乘車優惠「玩夜啲 賞你搭」，推廣期內乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30分後出閘，即可獲得1次免費本地車程獎賞。每位乘客於推廣期內最多可獲得4次免費車程。不適用港鐵
2023年9月30日「月來越好，歡樂灣區」大型無人機表演中環海濱
活動空間		紫荊文化集團
2023年9月底至11月底(逢周末)在三個海濱場地（灣仔、卑路乍灣、觀塘）舉行一系列活動，包括表演、文創活動等。灣仔海濱、卑路乍灣海濱長廊、觀塘海濱發展局聯同不同機構
2023年9月15日至10月8日癸卯年中秋綵燈會香港文化中心露天廣場、維園、沙田公園、屯門公園康文署
2023年9月15日至10月31日海洋公園哈囉喂全日祭海洋公園海洋公園
2023年9月22日至23日海洋公園夜趣自然遊蹤海洋公園海洋公園
2023年9月16日至10月31日香港迪士尼樂園萬聖節活動香港迪士尼樂園香港迪士尼樂園
2023年9月23日水上樂園音樂節海洋公園水上樂園ECHO HK/Oriental Music Groove/DLLM
2023年9月23日NewBomb音樂會海洋公園水上樂園海洋公園及耀榮文化
2023年9月28日至30日大坑舞火龍大坑大坑坊眾福利會
2023年9月29日起試行8星期延長博物館開放時間香港藝術館、香港科學館、香港太空館康文署
2023年9月底至10月底蘭桂坊餐飲優惠及活動蘭桂坊蘭桂坊協會
2023年10月1日國慶煙花匯演維港上空/
2023年10月起夜遊科園香港科學園及附近公眾場地香港科技園公司
2023年10月至2024年2月大館提供各款表演、藝術及美食大館香港賽馬會
2023年10月6日M+夜不同西九文化區M+西九文化區管理局
2023年10月26日至29日2023香港美酒佳餚巡禮中環海濱活動空間香港旅遊發展局
2023年11月1日至30日2023香港美酒佳餚巡禮 - 品味全城不適用香港旅遊發展局
2023年11月至2024年1月「香港夜響樂」旅客餐飲消費劵不適用香港旅遊發展局
2023年11月至2024年1月夜間遊 開篷巴士夜遊不適用香港旅遊發展局
2023年11月24日香港繽紛冬日巡禮西九文化區香港旅遊發展局
2023年12月31日海洋公園除夕倒數派對海洋公園海洋公園
2023年12月31日至2024年1月1日2023-24香港跨年倒數不適用香港旅遊發展局
2023年12月16日至2024年1月8日第57屆工展會維園香港中華廠商聯合會
預期2023年第四季廟街夜市廟街香港旅遊發展局、廟街販商商會
2024年2月4日至10日2024年農曆年宵市場香港各區15個室外場地食環署
2024年2月10日2023-24新春國際匯演之夜尖沙咀香港旅遊發展局
2024年初民政及青年事務局會積極推動在地區舉辦活動香港各區民政及青年事務局

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責任編輯：TOPick港聞組

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