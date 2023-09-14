【香港夜繽紛】一系列夜間活動推動夜生活　一文看清所有活動

2023年9月29日至11月23日

港鐵乘車優惠「玩夜啲 賞你搭」，推廣期內乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30分後出閘，即可獲得1次免費本地車程獎賞。每位乘客於推廣期內最多可獲得4次免費車程。

不適用

港鐵