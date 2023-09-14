【香港夜繽紛】一系列夜間活動推動夜生活 一文看清所有活動
社會 18:33 2023/09/14
政府將開展「香港夜繽紛」活動，將於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、聖誕及新年，一直至明年初，內容涵蓋娛樂、藝術、文化及消費等。
即睇所有「香港夜繽紛」活動：
|日期
|活動
|地點
|主辦機構
|2023年9月中至12月
|各大商場延長營業時間舉辦不同活動，包括推出餐飲及消費活動
|超過80間商場
|各大商場
|2023年9月起
|戲院夜場購票優惠
|不適用
|各大院線/個別戲院
|2023年9月中至12月
|跑馬地馬埸免費入場、快活星期三
|跑馬地馬埸
|香港賽馬會
|2023年9月29日至11月23日
|港鐵乘車優惠「玩夜啲 賞你搭」，推廣期內乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30分後出閘，即可獲得1次免費本地車程獎賞。每位乘客於推廣期內最多可獲得4次免費車程。
|不適用
|港鐵
|2023年9月30日
|「月來越好，歡樂灣區」大型無人機表演
|中環海濱
活動空間
|紫荊文化集團
|2023年9月底至11月底(逢周末)
|在三個海濱場地（灣仔、卑路乍灣、觀塘）舉行一系列活動，包括表演、文創活動等。
|灣仔海濱、卑路乍灣海濱長廊、觀塘海濱
|發展局聯同不同機構
|2023年9月15日至10月8日
|癸卯年中秋綵燈會
|香港文化中心露天廣場、維園、沙田公園、屯門公園
|康文署
|2023年9月15日至10月31日
|海洋公園哈囉喂全日祭
|海洋公園
|海洋公園
|2023年9月22日至23日
|海洋公園夜趣自然遊蹤
|海洋公園
|海洋公園
|2023年9月16日至10月31日
|香港迪士尼樂園萬聖節活動
|香港迪士尼樂園
|香港迪士尼樂園
|2023年9月23日
|水上樂園音樂節
|海洋公園水上樂園
|ECHO HK/Oriental Music Groove/DLLM
|2023年9月23日
|NewBomb音樂會
|海洋公園水上樂園
|海洋公園及耀榮文化
|2023年9月28日至30日
|大坑舞火龍
|大坑
|大坑坊眾福利會
|2023年9月29日起試行8星期
|延長博物館開放時間
|香港藝術館、香港科學館、香港太空館
|康文署
|2023年9月底至10月底
|蘭桂坊餐飲優惠及活動
|蘭桂坊
|蘭桂坊協會
|2023年10月1日
|國慶煙花匯演
|維港上空
|/
|2023年10月起
|夜遊科園
|香港科學園及附近公眾場地
|香港科技園公司
|2023年10月至2024年2月
|大館提供各款表演、藝術及美食
|大館
|香港賽馬會
|2023年10月6日
|M+夜不同
|西九文化區M+
|西九文化區管理局
|2023年10月26日至29日
|2023香港美酒佳餚巡禮
|中環海濱活動空間
|香港旅遊發展局
|2023年11月1日至30日
|2023香港美酒佳餚巡禮 - 品味全城
|不適用
|香港旅遊發展局
|2023年11月至2024年1月
|「香港夜響樂」旅客餐飲消費劵
|不適用
|香港旅遊發展局
|2023年11月至2024年1月
|夜間遊 開篷巴士夜遊
|不適用
|香港旅遊發展局
|2023年11月24日
|香港繽紛冬日巡禮
|西九文化區
|香港旅遊發展局
|2023年12月31日
|海洋公園除夕倒數派對
|海洋公園
|海洋公園
|2023年12月31日至2024年1月1日
|2023-24香港跨年倒數
|不適用
|香港旅遊發展局
|2023年12月16日至2024年1月8日
|第57屆工展會
|維園
|香港中華廠商聯合會
|預期2023年第四季
|廟街夜市
|廟街
|香港旅遊發展局、廟街販商商會
|2024年2月4日至10日
|2024年農曆年宵市場
|香港各區15個室外場地
|食環署
|2024年2月10日
|2023-24新春國際匯演之夜
|尖沙咀
|香港旅遊發展局
|2024年初
|民政及青年事務局會積極推動在地區舉辦活動
|香港各區
|民政及青年事務局
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責任編輯：TOPick港聞組