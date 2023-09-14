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【卡通保鮮袋】佳能保鮮袋聯乘韓國大熱卡通人物　可愛保鮮袋勁吸晴

休閒消費 18:32 2023/09/14

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

不少人返工返學都要帶飯帶茶點，週末時間去野餐露營更會DIY美食，享受生活。想為生活加點儀式感，不如用一個可愛吸晴的保鮮袋盛載美食，心情亦會即時變好，影靚相放上Instragram呃Like變得輕鬆又簡單！

GLAD佳能今個夏天聯乘韓國大熱卡通人物AVOFRIENDS推出限定孖裝密實袋系列，一眾可愛角色不但現身外盒包裝，更跳入4款設計精美的密實袋，又靚又搶眼的設計瞬間令你成為全場焦點。

最新影片推介：

TOPick一分鐘

五款可愛貼紙

由韓國設計師HYO筆下的AVOFRIENDS以簡單的故事散發滿滿的正能量，故事講述來自閃亮森林的主角牛油果AVO與好朋友們，為了尋找自己頭上水果標貼的秘密，結伴開展連串探險之旅，旅程中呈現各種可愛的面貌，俘虜萬千粉絲歡心，成為近年大熱的卡通人物！

VOFRIENDS更準備小驚喜，為大家日常生活加添樂趣，每盒密實袋會隨機附送AVOFRIENDS貼紙一張，想儲齊一套五款就要多入手幾盒！

而每個密實袋更印有神秘QR CODE，一Scan即可下載獨家設計的AVOFRIENDSTM IG filter濾鏡，讓你開心與AVOFRIENDS™️打卡，捕捉每個歡笑時刻！

保鮮袋聯乘韓國大熱卡通人物AVOFRIENDS™️，推出限定孖裝密實袋系列。

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