【香港小姐2023】Juliana派福利莊子璇提奇怪問題　 郭珮文賽後為一件事感無奈【多圖】

《2023香港小姐競選》早已完結，三甲塵埃落定，可是輪受矚目程度，郭珮文（Juliana）絕不輸給三甲，而且更成為不少人心目中女神，人氣絕不輸給三甲。

很多粉絲十分開心Juliana會否加入TVB，可是她早前在個人社交平台大玩「你問我答」，回答網民表示：「老實說我現在不太肯定，因為我不知道他們能提供甚麼機會或條件給我，但是由現在開始我會多上載相片，因為這樣是我喜歡做的事。」

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Juliana亦果然言出必行，無約一身輕的她近日四圍去，享受chill到爆的生活，並不時在社交網分享靚相大派軍糧。身材驕人的她就算包到實，一樣有震撼畫面效果。

在今日（9月14日），她又上載一批新相，身穿緊身白色T-恤、白裙的她，對住大玻璃窗賞翠綠山景，在照片背光下，其曲線玲瓏身段更為明顯，網民紛紛留言大讚。

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當中留言者包括今屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），她問：「你驚唔驚後面塊玻璃會爆？😙」而Juliana回應：「講呢啲😂」

有網民覺得問題奇怪，問：「其實點解會爆😂」莊子璇再留言解釋：「靚爆鏡！」原來Hilary頗為幽默。

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另外，當日Juliana因為入圍競選港姐，於是要把她標誌性金髮變回黑色。現在比賽完，她可以做自己。

可是Juliana今日在IG以story方式表示頭髮染不回以前的金色，暫時只可以染奶茶棕色「頂住先」，希望在半年至一年後可變回金毛。

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