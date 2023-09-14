  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清

娛樂 18:57 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

昨日（9月13日）有報道指P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）背著Jaime暗撻《全民造星》師妹許寶恆（Alice），Alice更被指相當「進擊」，無視Phoebus正印Jaime的存在。

受情傷的Jaime曾在社交網透露心聲：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷……無論是拍攝、錄音或表演，都好像置身於另外一個世界中，令我暫時忘記自己的痛楚，甚至重新明白了被人珍惜/重視的感覺」。

她亦已在IG內取消追蹤Phoebus與Alice的帳號，更令傳聞疑幻似真。

【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情

被指二人齊到廣州拍拖

今日（9月14日）又有新發展，有傳媒收到消息指7月底Phoebus與Alice被撞破一起到廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂，全因他們在內地未有知名度，故為避人耳目特意上廣州拍拖。

而Alice是8月6日生日，跟8月8日生日的Phoebus只相差兩日。至於7月底齊到大陸玩，有指可能是提早互相慶祝生日。

事後，MakerVille即為不實傳聞作澄清他們並非單獨旅遊，而且二人更非情侶關係：

「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille 現作出澄清二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。
MakerVille」
 

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【P1X3L成員】吳啟洋27歲生日　粉絲做義工兼助養動物
22:27 2023/08/09
【P1X3L成員】吳啟洋27歲生日　粉絲做義工兼助養動物
【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情
17:48 2023/09/13
【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情
【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清
今日 18:57
【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清

你可能感興趣

【P1X3L成員】吳啟洋27歲生日　粉絲做義工兼助養動物
22:27 2023/08/09
【P1X3L成員】吳啟洋27歲生日　粉絲做義工兼助養動物
【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情
17:48 2023/09/13
【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情
【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清
今日 18:57
【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清
吳啟洋 許寶恆 娛樂人物職業 P1X3L 娛樂行業 MakerVille

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查