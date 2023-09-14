【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂　MakerVille為不實傳聞作澄清

昨日（9月13日）有報道指P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）背著Jaime暗撻《全民造星》師妹許寶恆（Alice），Alice更被指相當「進擊」，無視Phoebus正印Jaime的存在。

受情傷的Jaime曾在社交網透露心聲：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷……無論是拍攝、錄音或表演，都好像置身於另外一個世界中，令我暫時忘記自己的痛楚，甚至重新明白了被人珍惜/重視的感覺」。

她亦已在IG內取消追蹤Phoebus與Alice的帳號，更令傳聞疑幻似真。

【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆 張天穎疑被狠飛結束5年情

被指二人齊到廣州拍拖

今日（9月14日）又有新發展，有傳媒收到消息指7月底Phoebus與Alice被撞破一起到廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂，全因他們在內地未有知名度，故為避人耳目特意上廣州拍拖。

而Alice是8月6日生日，跟8月8日生日的Phoebus只相差兩日。至於7月底齊到大陸玩，有指可能是提早互相慶祝生日。

事後，MakerVille即為不實傳聞作澄清他們並非單獨旅遊，而且二人更非情侶關係：

「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille 現作出澄清二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。

MakerVille」



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