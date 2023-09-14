【孝順女】遺憾亡父未能見證音樂成績　譚嘉儀感謝家人支持度過低潮

TVB藝人譚嘉儀幾年前演唱《Can You Hear》、《今宵多珍重》備受讚賞。曾在新西蘭修讀音樂的她，入行後以唱歌為目標，去年嘉儀如願舉行個人演唱會，家人都在場見證，可是一直對女兒十分支持的父親，6年前卻因病離世，無法在現場分享喜悅，成為嘉儀內心一個遺憾。



譚嘉儀擁有一把靚聲，近日她推出了發燒專輯《Memories》，當中包括重唱了陳慧嫻的《夜機》、林憶蓮《早晨》等，都是她的成長時期的回憶。「好像Whitney Houston的《I Will Always Love You》，我讀大學時曾拿來參賽，只因為覺得好聽，沒想過它的難度，唔識死地就上台演出，當然表現不算好，卻是一個很難忘的比賽回憶，所以都想重新再唱。」

▲ 最近推出新碟《Ｍemories》。

至於1988年推出的《夜機》，跟譚嘉儀同年面世，更她第一首識唱的歌曲。她笑道：「自己幾歲還未識字，己知經跟著這歌學唱，可說是有記憶以來第一首喜歡的廣東歌。」

中學時，她要離港去外國留學，腦海中也是出現這歌的畫面。「很巧合，當年每次暑假返港，都是坐夜機，放完假要跟家人和朋友再告別，心裡很依依不捨，現在感覺仍歷歷在目。」

勸服家人改讀音樂

嘉儀在香港中五畢業後，赴新西蘭留學，雖然她自小喜歡音樂，但依從家人建議，報讀太平洋國際酒店管理學院。她回想：「當時自己一個人第一次去外國生活，剛開始時未必識到朋友，故十分思鄉，很掛念屋企人，唯有不斷聽歌作慰藉，不過半年之後，便漸漸適應異地，能投入當地生活。」

嘉儀最記得在宿舍有個同房女生是俄羅斯人，二人經常交流食經。「她好鍾意我煮的冬菇炆雞和蒸肉餅，因從未食過香港食物，而她又會介紹我飲俄羅斯酒，大家展開飲食文化交流。」能彈琴的她，每到課餘都愛在飯堂的鋼琴前彈歌，後來還有機會去學校舞會表演鋼琴。

不過，她讀了一年半酒店課程，因感真的不適合自己，便跟家人可否轉校改讀音樂。「爸爸本來不贊成，媽媽就說由我決定，我就跟爸爸說母親已準許，其實她只說沒有所謂，哈哈。」

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最後她如願就成功轉到奧塔哥大學（University of Otago）音樂系學士課程，選修了作曲、表演、音樂文化等，假期時亦會跟同學夾band去教會唱詩歌。「當時想因減輕家人負擔，也有去做兼職，做過一年多的化粧品售貨員，都學了很多待人接物技巧。」

提亡父感觸落淚

臨畢業前，她看到TVB主辦的《超級巨聲3》正招募參賽者，便抱著嘗試心態去報名。「那時本來已計劃畢業後會返港，找一些跟音樂有關或教學的工作，想不到有機會面試，收到通知時，我仍在紐西蘭，幸好可以趕得及第二次面試，幸好家人都好贊成，爸爸還說可以上電視便去試試，家姐也陪我去面試，想不到最後入了圍，還因此而入了行。」

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譚嘉儀和哥哥都很有音樂天分，任音樂導師的兄長，跟她感情十分要好，亦成了嘉儀入行後的後盾。「以前我寫好的歌，他都有給我意見，自己最初出的幾首歌，更是由哥哥任監製。」

她的家姐結婚時，兩兄妹還一同創作了歌曲《印記》。「唱片公司說這首歌有個人故事和情感，答應可以拿來主打和出碟，所以都是我一首深刻作品。」

▲ 孝順女嘉儀年年都跟媽媽慶生。

嘉儀說入行十年，事業並非一帆風順，每有挫折和想放棄時，哥哥及家人的鼓勵和支持尤其重要。因此父親3年前患癌症而過身，對她打擊很大。「父親入院約3個月，便發現患了肝癌末期，不久便離開我們，因為事情太突然，我和家人一時都接受不來，只能靠時間和信仰來克服傷感，也相信有一天我們會在天上相聚的。」

去年嘉儀開個人演唱會，提及亡父未能成為台下觀眾，一時感觸淚流不已。她憶述：「爸爸是我的忠實粉絲，以前他在常在內地工作，每當在電視見到我，便會在親人群組中叫大家快收看，而他最喜歡我翻唱的《今宵多珍重》，一來是父親年代的歌；其次他也愛看《金宵大廈》。所以他未能親自看到我開演唱會，對自己也是一點點遺憾，但我知他是看到的，會為我而驕傲。」

▲ 譚嘉儀自小便有音樂天份，讀書時已有寫歌。（攝影:黃建輝)

入行十年的感悟

近年嘉儀事業發展不俗，還被傳媒傳報導跟家人搬離村屋，遷入烏溪沙全新屋苑，形容她苦盡甘來。嘉儀笑說：「我面前還有很長的路要走，至少還未有機會上紅館，因此絕對不能說『甘來』！如果有能力當然想家人住好一些，不過現在我們只是小康之家，放假時會陪他們去食飯，跟大家的生活也沒有不同。」

事業上，她不諱言仍有很多目標，譬如想有更多代表作，也希望能有機會演出好角色，未來要努力的地方還多。「走過十年的事業路，最能體悟的是很多事需要堅持，要保持正面想法，否則很容易會放棄，這條路對我來說是終生的，故希望能不斷進步。」

記者：陳家昌

場地：富薈旺角酒店

