【孝順女】遺憾亡父未能見證音樂成績　譚嘉儀感謝家人支持度過低潮

TVB藝人譚嘉儀幾年前演唱《Can You Hear》、《今宵多珍重》備受讚賞。曾在新西蘭修讀音樂的她,入行後以唱歌為目標,去年嘉儀如願舉行個人演唱會,家人都在場見證,可是一直對女兒十分支持的父親,6年前卻因病離世,無法在現場分享喜悅,成為嘉儀內心一個遺憾。



譚嘉儀擁有一把靚聲,近日她推出了發燒專輯《Memories》,當中包括重唱了陳慧嫻的《夜機》、林憶蓮《早晨》等,都是她的成長時期的回憶。「好像Whitney Houston的《I Will Always Love You》,我讀大學時曾拿來參賽,只因為覺得好聽,沒想過它的難度,唔識死地就上台演出,當然表現不算好,卻是一個很難忘的比賽回憶,所以都想重新再唱。」

▲ 最近推出新碟《Memories》。

至於1988年推出的《夜機》,跟譚嘉儀同年面世,更她第一首識唱的歌曲。她笑道:「自己幾歲還未識字,己知經跟著這歌學唱,可說是有記憶以來第一首喜歡的廣東歌。」

中學時,她要離港去外國留學,腦海中也是出現這歌的畫面。「很巧合,當年每次暑假返港,都是坐夜機,放完假要跟家人和朋友再告別,心裡很依依不捨,現在感覺仍歷歷在目。」

勸服家人改讀音樂

嘉儀在香港中五畢業後,赴新西蘭留學,雖然她自小喜歡音樂,但依從家人建議,報讀太平洋國際酒店管理學院。她回想:「當時自己一個人第一次去外國生活,剛開始時未必識到朋友,故十分思鄉,很掛念屋企人,唯有不斷聽歌作慰藉,不過半年之後,便漸漸適應異地,能投入當地生活。」

嘉儀最記得在宿舍有個同房女生是俄羅斯人,二人經常交流食經。「她好鍾意我煮的冬菇炆雞和蒸肉餅,因從未食過香港食物,而她又會介紹我飲俄羅斯酒,大家展開飲食文化交流。」能彈琴的她,每到課餘都愛在飯堂的鋼琴前彈歌,後來還有機會去學校舞會表演鋼琴。

不過,她讀了一年半酒店課程,因感真的不適合自己,便跟家人可否轉校改讀音樂。「爸爸本來不贊成,媽媽就說由我決定,我就跟爸爸說母親已準許,其實她只說沒有所謂,哈哈。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最後她如願就成功轉到奧塔哥大學(University of Otago)音樂系學士課程,選修了作曲、表演、音樂文化等,假期時亦會跟同學夾band去教會唱詩歌。「當時想因減輕家人負擔,也有去做兼職,做過一年多的化粧品售貨員,都學了很多待人接物技巧。」

提亡父感觸落淚

臨畢業前,她看到TVB主辦的《超級巨聲3》正招募參賽者,便抱著嘗試心態去報名。「那時本來已計劃畢業後會返港,找一些跟音樂有關或教學的工作,想不到有機會面試,收到通知時,我仍在紐西蘭,幸好可以趕得及第二次面試,幸好家人都好贊成,爸爸還說可以上電視便去試試,家姐也陪我去面試,想不到最後入了圍,還因此而入了行。」

最新影片推介:張寶兒專訪

譚嘉儀和哥哥都很有音樂天分,任音樂導師的兄長,跟她感情十分要好,亦成了嘉儀入行後的後盾。「以前我寫好的歌,他都有給我意見,自己最初出的幾首歌,更是由哥哥任監製。」

她的家姐結婚時,兩兄妹還一同創作了歌曲《印記》。「唱片公司說這首歌有個人故事和情感,答應可以拿來主打和出碟,所以都是我一首深刻作品。」

▲ 孝順女嘉儀年年都跟媽媽慶生。

嘉儀說入行十年,事業並非一帆風順,每有挫折和想放棄時,哥哥及家人的鼓勵和支持尤其重要。因此父親3年前患癌症而過身,對她打擊很大。「父親入院約3個月,便發現患了肝癌末期,不久便離開我們,因為事情太突然,我和家人一時都接受不來,只能靠時間和信仰來克服傷感,也相信有一天我們會在天上相聚的。」

去年嘉儀開個人演唱會,提及亡父未能成為台下觀眾,一時感觸淚流不已。她憶述:「爸爸是我的忠實粉絲,以前他在常在內地工作,每當在電視見到我,便會在親人群組中叫大家快收看,而他最喜歡我翻唱的《今宵多珍重》,一來是父親年代的歌;其次他也愛看《金宵大廈》。所以他未能親自看到我開演唱會,對自己也是一點點遺憾,但我知他是看到的,會為我而驕傲。」

▲ 譚嘉儀自小便有音樂天份,讀書時已有寫歌。(攝影:黃建輝)

入行十年的感悟

近年嘉儀事業發展不俗,還被傳媒傳報導跟家人搬離村屋,遷入烏溪沙全新屋苑,形容她苦盡甘來。嘉儀笑說:「我面前還有很長的路要走,至少還未有機會上紅館,因此絕對不能說『甘來』!如果有能力當然想家人住好一些,不過現在我們只是小康之家,放假時會陪他們去食飯,跟大家的生活也沒有不同。」

事業上,她不諱言仍有很多目標,譬如想有更多代表作,也希望能有機會演出好角色,未來要努力的地方還多。「走過十年的事業路,最能體悟的是很多事需要堅持,要保持正面想法,否則很容易會放棄,這條路對我來說是終生的,故希望能不斷進步。」

記者:陳家昌

場地:富薈旺角酒店