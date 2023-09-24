【路不拾遺】東京執到銀包獲1元報酬 留學生反要求信用卡20%額度做酬金

路不拾遺本是好意，但若滲入了其他的意思，便會變了質。一名內地學生在日本地鐵站拾獲了一個銀包，欲根據日本的一條法例以獲得報酬，但與地鐵站職員周旋後不果，只可得到不足「一蚊」的酬金，令該學生為之氣結並放上網「公審」，怒言，

真拿中國人當要飯（行乞）的了。

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本月7日，該名留學生把事件上載到個人的社交平台。據樓主所言，日前在東京新橋地鐵站拾到一個銀包，內有信用卡、銀行卡等廿多種證件，於是他便將之給予地鐵客戶服務中心處理。

樓主透露，起初中心職員是以笑臉相待的，但直到他提出了一個要求後，對方態度便180度轉變。日本有一個《遺失物法》，當中的第28條指出，失主必須支付撿到物品的人一筆報酬金，而金額相當於該失物價值的5%至20%之間。樓主當下知道有這一條法例後，便直接開口問對方拿取報酬。

此時，有一位職員從站裡走出來，告訴樓主銀包內只有40到50日圓（不到3港元），因此只能給予他10日圓（約5亳子）的報酬。當下，樓主感到十分憤怒，形容是受到空前巨大的屈辱。

根據樓主分析，銀包內的信用卡最少有30萬日圓（約1.6萬港元）的信用額，如果是財物價值的5%至20%，理應分到1.5萬至6萬日圓（約800至3200港元）的金額，而且銀包內更有一些銀行卡，月票等東西，所以可以獲得的報酬理應更多。此外，樓主更補充了「搲爛塊面」的背後原因，「如果不是學校催費我也不會要這個補償」。

無計可施下，樓主揚言要把事件發到網上公審，「可能會有五億到六億人知道這個事」。雙方擾攘一番後均無果，最後中心職員更是報警處理，但因語言不通，警察要求樓主隔天再來，屆時會請來翻譯人員便於解釋。

據了解，《遺失物法》雖然有提到是可以給予拾獲者5%至20%的報酬，但是法例中的第35條也補充，如果是用於證明個人身份及其地位或專屬個人人身權利的文書、圖畫或電磁記錄，則不包括在內。

事件曝光後，網友一面倒「力插」樓主貪心，沒有邏輯可言，更掉盡中國人的臉，「要是他包包裡有房子鑰匙 那是不是要分你房子 什麼邏輯」、「你可真是個人才」、「你意思是想叫他把所有信用卡刷20%給你？那他倒不如錢包不要了，信用卡去報失就好了」、「奇葩年年有，今年特別多，幸虧跑出去了這個」。

可能見到沒有人支持自己，樓主於翌日又發了另一個帖文，重申解釋自己做這件事背後的目的是「做好事」，有法例規定下要求報酬是「不要白不要啊」，而且自己也是圖個「意思意思得了」，最讓他氣結的是對方把自己當做犯人般，他感到受辱才會這樣。

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責任編輯︰陳珈希