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【隱形殺手】6年來日飲4罐酸飲料　22歲女尿頻揭患糖尿病

保健美顏 18:50 2023/09/14

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

6年來日飲4罐酸飲料，22歲女子尿頻揭患糖尿病。

糖尿病與飲食息息相關，一名年僅22歲的女子過去6年來，每天都飲4罐碳酸飲料，結果被診斷出患上糖尿病。

最新影片：

活得健康啲

綜合馬來西亞媒體報道，女事主Aisyah Shakura Ahmad Taridi在未被診斷出患有糖尿病之前，每晚都有尿頻情形，而戶外活動時更要忍尿。而儘管Aisyah從未節食或減少每日食物攝取量，但她的體重仍在一個月內，從92公斤下降到84公斤。

Aisyah憶述，自己在病發前，頭上已有傷口，當時還以為自己可能是使用了錯誤的洗髮產品。但隨後情況越來越嚴重，傷口甚至潰爛。直到6月29日，她前往醫院求醫，醫生為她檢查了血壓和血糖，結果當時糖度指數竟高達27。

Aisyah在Selama Hospital病房住了一晚，接受胰島素及吊鹽水，直到血糖指數恢復正常。她表示自己從18歲起，就有不分晝夜飲碳酸飲料的習慣，可喝多達4罐。後來她戒掉陃習，改為只喝礦泉水，並開始注重飲食，血糖指數得以回落，並接受了其他健康檢查，所幸眼睛及腎臟都狀況良好，未有發現其他疾病。

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責任編輯：羅嘉欣

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