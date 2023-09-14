【隱形殺手】6年來日飲4罐酸飲料　22歲女尿頻揭患糖尿病

▲ 6年來日飲4罐酸飲料，22歲女子尿頻揭患糖尿病。

糖尿病與飲食息息相關，一名年僅22歲的女子過去6年來，每天都飲4罐碳酸飲料，結果被診斷出患上糖尿病。

最新影片：

綜合馬來西亞媒體報道，女事主Aisyah Shakura Ahmad Taridi在未被診斷出患有糖尿病之前，每晚都有尿頻情形，而戶外活動時更要忍尿。而儘管Aisyah從未節食或減少每日食物攝取量，但她的體重仍在一個月內，從92公斤下降到84公斤。

Aisyah憶述，自己在病發前，頭上已有傷口，當時還以為自己可能是使用了錯誤的洗髮產品。但隨後情況越來越嚴重，傷口甚至潰爛。直到6月29日，她前往醫院求醫，醫生為她檢查了血壓和血糖，結果當時糖度指數竟高達27。

Aisyah在Selama Hospital病房住了一晚，接受胰島素及吊鹽水，直到血糖指數恢復正常。她表示自己從18歲起，就有不分晝夜飲碳酸飲料的習慣，可喝多達4罐。後來她戒掉陃習，改為只喝礦泉水，並開始注重飲食，血糖指數得以回落，並接受了其他健康檢查，所幸眼睛及腎臟都狀況良好，未有發現其他疾病。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣