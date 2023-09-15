【走進你的時間】翻拍台劇《想見你》主角造型遭熱議　安孝燮頹look設計有原因

▲ 韓俊熙生日那天，收到一束牡丹花和手機收到這張3人合照，於是開始四處打探找出謎團。（劇集截圖）

翻拍劇大行其道，而且無分國界、劇種，最近韓劇《走進你的時間》就將2019年在台灣有口皆碑、穿越時空的奇幻浪漫愛情故事《想見你》重拍。由台風變為韓風，無論故事、布局、角色造型及畫面氛圍或多或少也有改動，引起最沸沸揚揚的討論，相信是安孝燮中年的長髮留鬚頹廢Look，觀眾就很有意見了。

《走進你的時間》是一部穿越時空劇集，男女主角安孝燮（飾演具延准 / 南時憲）和全汝彬（飾演韓俊熙 / 權珉周）皆一人飾演兩角，難度不少。

挾着《社內相親》及《浪漫醫生金師傅3》亮眼表現的安孝燮，接演《走進你的時間》後聽從導演金鎮元之言，拍攝前不要去看《想見你》，避免演出時受原作影響。

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安孝燮演年輕學生哥具延准時，英俊活潑，觀眾就覺得少了《想見你》王詮勝 一角的跳皮「屁孩」感。但其實具延准行出來就是萬人迷白馬王子類型，加上此劇頗重手的濾鏡拍攝法，相當唯美，就算不是安孝燮粉絲，也會被他迷得一陣陣。

男角長髮造型惹爭議

可是當中年的南時憲出場，安孝燮變了另一個人般（劇情裏確是另一個角色），俊朗得使人目眩的他，竟然不修邊幅長髮造型，因為反差太大，觀眾似乎大受衝擊，韓國劇目在網上這樣說：「雖然我知道安孝燮長得很帥，但是他的臉carry不到那個髮型！」、「設定只是變老而已，不是變流浪漢吧！」、「安孝燮說他沒看過原作，如果他看到台版李子維的樣子應該會哭出來吧！」留言認真「絕核」！

▲ 安孝燮劇中的長髮Look，觀眾好大反應。（劇集截圖）

對劇迷反應，導演金鎮元指早已預計得到，指出為南時憲的40歲造型，跟孝燮甶覆多次溝通，也試過多個造型和試戴不同假髮，最後敲定的長髮Look，是因為那時人到中年的南時憲，已獨自承受了20多年的苦難，無法改變命運、自暴自棄，藉以表現他身心俱疲的滄桑。

女主角有「怪物新人」之稱

至於女主角全汝彬也難以避免與台灣女星柯佳嬿比較，此劇她表現如何，由觀眾看罷再作判斷，但全汝彬在韓國演藝圈有「怪物新人」外號，甚至剛出道就一舉包辦八大新人獎，演技備受讚賞。演出《死了一個女高中生之後》爆紅，其後再以《浪漫的體質》、《黑道律師文森佐》等劇更上一層樓，無論氣質及演技都出眾亮眼。全汝彬在演《走進你的時間》時，那種深情款款也令人很揪心。

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事實上論畫面，《走進你的時間》拍得很細緻，剪接與美術計設下了不少心思，令劇情更暢順，盡管劇中也不斷轉換時間綫和邏輯，觀眾看時也必須很留心細節，但及不上《想見你》的懸疑燒腦。

記者：周美好