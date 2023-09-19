【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

▲ 炎明熹接受TOPick訪問親揭兒時可怕經歷，導致現在自我保護意識較強。

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）將於10月7至8日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場處女個唱《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，參加第一屆《聲夢傳奇》奪冠而入行。

出道短短兩年便舉辦個人演唱會，對於成為樂壇小天后，她接受TOPick專訪坦言非常感恩：「完全沒想過會成為歌手，本身想跟媽媽一樣當個護士。不知不覺間，亦不知道為甚麼當上了歌手，真是很特別、很神奇的一次經歷。」

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▲ Gigi將於10月7至8日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場處女個唱。

拒於紅館開騷

Gigi自覺舞台經驗不足，拒絕選址紅館開騷，希望再汲取更多經驗才踏上紅館舞台：「紅館是一個大家非常熟識的舞台，我想汲取多一些經驗才上去，九展（舞台）對我來說已經很大！」

她表示5、6月才得悉開騷的消息，比起外界也不是早很多知道，加上距離開騷日子迫近，落力練歌及練舞，務求以最佳狀態演出。

▲ 粉絲後援會在銅鑼灣租了大型廣告為Gigi應援。

始終出道只有兩年，個人作品不算多，為了配合演唱會，Gigi刻意推出兩首新歌。

不過，她認為歌單仍未足夠，表示將會翻唱多位歌手的歌曲，呈現不同風格的一面給觀眾：「對我來說是挑戰，希望把握時間、捉緊時間去練不同歌曲。這兩首新歌分開不同時間錄音，已錄了一段日子，不會太大壓力。」

她直言最緊張是練歌的部分，擔心翻唱歌曲不夠熟悉，盡力記熟歌詞和旋律。

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健身增肌

Gigi去年參加TVB與內地芒果TV合辦的音樂綜藝節目《聲生不息》，成功打開國內市場。

作為演唱會新丁，她直言會好好利用唱歌老師，以及之前參加《聲夢傳奇》和《聲生不息》時，從各位前輩身上所汲取的經驗和心得，在今次處女個唱中發揮出來。

▲ （陳慧安 攝）

她透露有大約13分鐘的跳唱演出，笑言「一係唔跳，一跳就咁chur」。Gigi自認身形不算fit，故需在鍛鍊方面花點功夫，尤其到健身室做gym，增加肌肉量。

繼而自爆私下飲食作息不規律，導致內臟脂肪較高，她說：「長期食無定時，要麼不吃，一吃就吃很多！現在會注意吃足三餐。」

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學業與事業同步

Gigi可謂時間管理大師，同時兼顧學業及事業，依然處理得妥妥當當，她一臉信心滿滿：「中學時我搞得好，相信大學也一樣搞得好。」

問到可會將重心先放在學業，等待暑假才出歌，Gigi一秒也沒想便回答「不會」：「盡量想兩邊同時去做，這樣能增強自己抗戰力，就如像提升免疫力般，將來不用兼顧太東西，會輕鬆得多。」

▲ Gigi升呢為大學生，告別中學生涯。

談到大學校園生活，她開心表示跟同學相處得非常愉快，盡管對方不知道她是「炎明熹」的情況下，依然對她照顧有加，對此感到十分幸運。

向來性格慢熱的Gigi，開學第一天竟然主動結識一位同學仔，笑言掙扎了很久才開口，自覺比以前進步了。問到當歌手後，可有令性格變得外向？Gigi直言性格沒有怎樣變：「仍然好慢熱，但我盡量去令自己提升一下，不要不說話，不然大家以為我對他沒意思。」

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自揭童年陰影

除個性較內向，Gigi自認危機意識偏高：「有時嗅到不好的氣息，便不會繼續前進。」原來因為小時候的一個不快經歷，為她留下陰影。

Gigi說：「有次放學回家，在天橋遇上一位男士，他是情緒有問題、需要返特殊學校的人。他突然一拳揮向我的臉，沒有打中我，亦覺得他只想跟我玩，但當時確實留下了陰影。自此之後，我的危機意識提升了很多。總是會想，如果乘電梯見到個陌生人，他抓住把刀怎麼辦呢...」

她也留意到自己的危機意識過高，自我保護、防衛機制偏強：「要盡量拋開一點，其實我也很想去認識大家，不管誰都好，之前揮拳的朋友也好。」

▲ （陳慧安 攝）

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有得必有失

早於16歲便加入樂壇當歌手，兩年後火速成為香港樂壇小天后，對比起同齡年青人，成長過程必定有所不同。

講到當歌手會否是一個犧牲？現僅18歲的Gigi似乎擁有一雙看透世事的眼睛：「做所有事情一定有犧牲，總有東西要捨棄，同時亦會得到一些東西回來，很公平的。現在18歲，或者到28歲、38歲、48歲等等，每個時期都有可以打拼的東西。」

她坦言中學已失去跟朋友相處的時光，早於參加《聲夢傳奇》之前，已有展開一些訓練活動：「那時已經沒有跟朋友去玩，相對《聲夢》時期已多了。但他們也非常體諒和照顧我，這是令我覺得非常幸運的原因。」

▲ Gigi同樣錯失與父母相處的時光。（IG圖片）

化妝：Stephen Lau

髮型：Ping

造型：@lbynatalie

服裝：FromClothingOf

場地：Green House

記者：馮雪怡

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