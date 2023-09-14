【香港夜繽紛】年宵市場復辦乾貨　年初一重推花車巡遊

▲ 年宵將復辦乾貨攤位 (資料圖片)

隨著全面復常，稍後多個大型節慶都會有不少活動復辦，配合「香港夜繽紛」「玩夜啲」。其中明年2月4至10日在15個康文署場地舉行的農曆新年年宵市場，重點將會復辦乾貨攤位，將有1,500個攤位售賣年花、飾物及小食，首3日更開放至午夜12時，而第4至6日更延長至凌晨甚至通宵營業至清晨。

12月31日除夕夜當晚，除了旅發局會有大型跨年倒數活動，海洋公園在閉園後至午夜亦會舉辦除夕倒數派對。

至明年農曆新年，旅發局將復辦年初一花車巡遊「新春國際匯演之夜」。

而本月29日中秋節，大坑將會復辦舞火龍，而中環海濱及深圳更會同步舉行大型無人機表演；當然還有各區綵燈會，維園更有粵劇表演，沙田及屯門區有青年團體演出及雜技表演。

到10月萬聖節，2大主題樂園將有重頭節目，海洋公園9月15日至10月31日哈囉喂全園祭、香港迪士尼樂園亦有《惡人舞動迪士尼》匯演等活動。

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責任編輯：吳雋妍