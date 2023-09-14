【香港夜繽紛】逾80商場直播英超及杭州亞運　開蓬巴士推夜間遊活動

▲ 灣仔海濱。（馮漢柱攝）

政府今日（13日）傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，推出多項夜間活動，在中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、萬聖節、聖誕節、新年至明年初。財政司司長陳茂波指，會有逾80個商場舉辦直播活動，包括英超賽事及杭州亞運等。

陳茂波表示，活動包括會在超過80個商場舉辦體育賽事直播，包括英超、杭州亞運等，並會舉辦國際搖滾樂節、戶外露營夜以及電影晚會等，而商場亦因應延長營業時間。

他又提及，開蓬巴士會推出夜間特別路線；旅發局亦會推出「品味全城計劃」，介紹本地的餐廳、酒吧部分人氣餐廳，並推出優惠餐單。

當局亦會在觀塘、西環、灣仔三個海濱舉行一系列周末晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動，並會鼓勵全港各區在河畔和海濱地方舉辦活動，讓區內居民參與。

隨著全面復常，稍後多個大型節慶都會有不少活動復辦，配合「香港夜繽紛」「玩夜啲」。其中明年2月4至10日在15個康文署場地舉行的農曆新年年宵市場，重點將會復辦乾貨攤位，將有1,500個攤位售賣年花、飾物及小食，首3日更開放至午夜12時，而第4至6日更延長至凌晨甚至通宵營業至清晨。

12月31日除夕夜當晚，除了旅發局會有大型跨年倒數活動，海洋公園在閉園後至午夜亦會舉辦除夕倒數派對。

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