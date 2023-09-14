【高才通】直資議會：內地生報名趨增　個別要求轉用普通話簡體字教學

▲ 循高才通計劃來港人士子女，可入讀本港公營學校或獲資助入讀直資學校。（資料圖片）

港府「高端人才通行證計劃」去年推出至今，已有至少3.8萬名申請者抵港。教育局近月宣布，批准高才通持有人的隨行子女，跟本地生享有相同待遇，可入讀公營學校，或獲得政府資助入讀直資學校。直資學校議會反映，業界最近接獲內地生入學查詢及取錄人數均較疫情前上升，估計涉及循高才通來港人士子女或雙非學童等；少量內地家長要求學校轉用普通話或簡體字教學，學校一般難以配合，但會安排銜接課程協助學生適應。

教育局於7月更新非本地兒童來港入學安排，新增容許包括高才通在內的3項輸入人才計劃受養人，在本港有效逗留期內，有權獲得官津校學位，亦可獲政府資助入讀直資學校，即可跟本地生同樣享有較低學費。

直資學校議會主席陳狄安表示，業界最近接獲內地家長查詢、申請以至成功取錄人數，均明顯較疫情前上升；議會並無統計當中涉及多少名高才通持有人子女，但估計新增查詢主要涉及3類人士，包括各類輸入人才計劃人士子女、回流港人子女，亦不排除「零雙非」政策下，最後一批雙非學童陸續於今、明年升中，故在內地通關後有所上升。

陳狄安更直言，隨著學生人口下跌，學界歡迎合適學生來港讀書，強調並非「純粹為填補學位」。他提及，內地生來港讀書，學習環境需要調適，大部分家長報名前，已清晰知道心儀學校的教學語言，但仍有聽聞部分家長在獲取錄後才要求學校轉用普通話或簡體字教學，他坦言，一般情況學校也難以為個別學生改變全班教學語言，但若有學生反映未能適應本港環境，相信學校會為他們安排銜接課程。

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責任編輯：馮琪雅