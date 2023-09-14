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【高才通】蔡若蓮：全力支持高才通子女入入學　教育局將留意新增學額需求

社會 20:03 2023/09/14

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蔡若蓮表示，局方會全力協助透過高才通來港的合資格學生入學。（資料圖片）

循「高端人才通行證計劃」（高才通）來港人士隨行子女，可跟本地生享有相同入學待遇，包括可選擇入讀公營學校，以及獲得政府資助入讀直資學校。教育局局長蔡若蓮今日（14日）表示，局方會全力協助透過高才通來港的合資格學生入學，未有透露透過計劃來港讀書學的內地生人數。

蔡若蓮今出席活動後，被記者問到今年是否有許多高才通持有人子女來港讀書、涉及人數多少等，蔡若蓮回應時表示，如有任何合資格學生來港，局方會全力協助，倘他們選擇入讀公營學校，教育局會提供足夠公營學位；家長亦可因應需要選擇心儀的國際學校、直資學校和私立學校，她亦感謝各校長會主動提供資料，讓內地家長來港前有足夠資訊選校。

本報今向教育局書面查詢至今有多少名高才通子女入讀本港公營及直資學校，局方亦未有提供相關數字。教育局發言人覆稱，如接獲合資格兒童就學查詢，會為他們提供適切學位安排支援服務或資訊。

發言人續指，鑑於未來學齡人口呈結構性下跌，正從長遠規劃公營學校學位供應，並會留意高才通計劃帶來的學額需求。

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責任編輯：馮琪雅

 

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