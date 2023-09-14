【傑出學生】104名港大生獲發獎學金　港大經管學院籲裝備自己應對未來競爭

▲ 港大經管學院公布第2年「未來領袖獎學金計劃」有104人獲嘉許。（資料圖片）

港大經管學院第2年舉辦「未來領袖獎學金計劃」，學院今日（14日）公布，今年有104名學術成績表現卓越的3、4年級本地本科生獲嘉許，頒發2萬元一次性獎學金，肯定學生的學業成就，讓他們裝備自己，應對未來市場激烈競爭，並鼓勵他們參與各類課外學習活動。

港大經管學院院長蔡洪濱形容，今年申請反應也非常熱烈，踏入計劃的第2年，社會乍看已恢復正常，但科技急速發展、環球地緣政治變化，以及市場越趨重視可持續發展，帶來眾多前所未見的挑戰，強調具備創新思維、懂得靈活變通是新一代未來成功的關鍵。

港大經管學院就去年首屆獲獎學金的學生進行調查，結果顯示學生運用獎學金參與了各項課外學習活動，包括參加遊學團（36%）、實習（25%）、報讀短期自我增值課程（25%）及參加專業考試（14%）；至於今年獲獎學生，計劃運用獎學金參與海外遊學團（23%）及報讀商業課程（23%）等，顯示大部分同學擬利用獎學金作自我增值，以應對未來的挑戰。

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責任編輯：馮琪雅