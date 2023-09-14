【霸佔官地】紅山半島74號屋僭建物3層高　拆政府斜坡擋土牆伸延僭建地庫

屋宇署今日（14日）根據法庭手令，聯同土木工程拓展署轄下土力工程處人員進入紅山半島第74號屋進行視察，發現第74號屋臨海方向有一幢3層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除以伸延該僭建地庫至政府斜坡上。中間一層僭建物位於原來花園平台層，面積約8米乘7米。最上層為面積約4米乘2.6米的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

經考慮土力工程處的意見，屋宇署認為雖然有關屋宇的整體樓宇結構並無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按署方人員指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。屋宇署署強調現正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後定會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動 。

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