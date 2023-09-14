  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 23:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【霸佔官地】紅山半島74號屋僭建物3層高　拆政府斜坡擋土牆伸延僭建地庫

社會 22:34 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

屋宇署今日（14日）根據法庭手令，聯同土木工程拓展署轄下土力工程處人員進入紅山半島第74號屋進行視察，發現第74號屋臨海方向有一幢3層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除以伸延該僭建地庫至政府斜坡上。中間一層僭建物位於原來花園平台層，面積約8米乘7米。最上層為面積約4米乘2.6米的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

經考慮土力工程處的意見，屋宇署認為雖然有關屋宇的整體樓宇結構並無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按署方人員指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。屋宇署署強調現正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後定會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動 。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

僭建 山泥傾瀉 屋宇署 土木工程拓展署 紅山半島 工程

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學