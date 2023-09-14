【搶人才】港大設大型公務員招聘展覽　楊何蓓茵到校鼓勵學生加入政府

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵（中）與港大首席副校長王于漸（右1）、學生事務長謝樹基（左1）。（港大提供圖片）

公務員事務局今日（14日）與香港大學合作，在港大校園內舉辦大型招聘展覽，多達21個政策局及部門派員到場，料屬港府近年以來最大規模的一次到校「搶人才」，公務員事務局局長楊何蓓茵更親身到場，直接鼓勵港大生加入公務員隊伍，並預告將於其他大學舉行多場政府職位招聘展覽。港大指，現場招聘職位種類多，學生能夠「各取所需」，吸引不少學生上前了解及留下聯絡資料，形容反應正面。

助更深入認識工作 加入公僕

政府今年起開放個別公務員職位，提早供未畢業的大學3年級同學應徵。公務員事務局今與港大學生發展及資源中心，在港大黃克競平台舉行為期1天的政府就業博覽，為港大生提供不同政府職務的就業機會，多達21個政府部門及單位人員到場，涵蓋一般職系、專業職系和紀律部隊，直接與學生分享交流，學生更可即場遞交職位申請。

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楊何蓓茵、港大首席副校長王于漸及港大學生事務長謝樹基為活動主禮，楊何蓓茵亦實地視察攤位，逗留長達1小時。她其後在社交平台發文，引述有港大土木工程系4年級生表達有意加入紀律部隊，展覽有助其認識部門資訊及投考須知，及早做好準備；另有暑假曾到政府實習的港大生，今日更深入認識政務主任工作，盼日後加入公務員行列服務市民。

校方指職位種類多 各取所需

謝樹基指，展覽不只涉及紀律部隊，亦有較小規模的測繪處等部門，故就讀文科、理科及工程等不同學系的學生也有到場，能夠各取所需，了解心儀的政府部門，形容是自2018年以來首次大規模政府招聘展覽，他亦支持政府明年再辦，事前亦會透過相關學院加強宣傳。

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記者：馮琪雅