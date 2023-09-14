  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 23:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】港大設大型公務員招聘展覽　楊何蓓茵到校鼓勵學生加入政府

社會 22:52 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

公務員事務局局長楊何蓓茵（中）與港大首席副校長王于漸（右1）、學生事務長謝樹基（左1）。（港大提供圖片）

公務員事務局今日（14日）與香港大學合作，在港大校園內舉辦大型招聘展覽，多達21個政策局及部門派員到場，料屬港府近年以來最大規模的一次到校「搶人才」，公務員事務局局長楊何蓓茵更親身到場，直接鼓勵港大生加入公務員隊伍，並預告將於其他大學舉行多場政府職位招聘展覽。港大指，現場招聘職位種類多，學生能夠「各取所需」，吸引不少學生上前了解及留下聯絡資料，形容反應正面。

助更深入認識工作　加入公僕

政府今年起開放個別公務員職位，提早供未畢業的大學3年級同學應徵。公務員事務局今與港大學生發展及資源中心，在港大黃克競平台舉行為期1天的政府就業博覽，為港大生提供不同政府職務的就業機會，多達21個政府部門及單位人員到場，涵蓋一般職系、專業職系和紀律部隊，直接與學生分享交流，學生更可即場遞交職位申請。

點擊圖片放大

楊何蓓茵、港大首席副校長王于漸及港大學生事務長謝樹基為活動主禮，楊何蓓茵亦實地視察攤位，逗留長達1小時。她其後在社交平台發文，引述有港大土木工程系4年級生表達有意加入紀律部隊，展覽有助其認識部門資訊及投考須知，及早做好準備；另有暑假曾到政府實習的港大生，今日更深入認識政務主任工作，盼日後加入公務員行列服務市民。

校方指職位種類多　各取所需

謝樹基指，展覽不只涉及紀律部隊，亦有較小規模的測繪處等部門，故就讀文科、理科及工程等不同學系的學生也有到場，能夠各取所需，了解心儀的政府部門，形容是自2018年以來首次大規模政府招聘展覽，他亦支持政府明年再辦，事前亦會透過相關學院加強宣傳。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

香港大學 楊何蓓茵 大學 紀律部隊 展覽 香港 實習 職位招聘 公務員事務局 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學