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【香港夜繽紛】陳茂波：不少優惠是由商場或食肆推出　港府毋需花很多錢

政治 23:05 2023/09/14

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陳茂波(中)於「香港夜繽紛」啓動禮後會見傳媒。(陳靜儀攝)

港府今日啟動「香港夜繽紛」，推出多項活動振興夜間經濟，港鐵亦會推出乘車優惠，晚上10時30 分後出閘，「5程送1程」。財政司司長陳茂波指，「香港夜繽紛」不少優惠是由商場或食肆推出，特區政府本身未必需要花很多錢。自由黨黨魁、飲食界立法會議員張宇人預料，飲食業界會有足夠人手配合，「有生意就一定會找到人手去做」。

陳茂波於「香港夜繽紛」啓動禮後會見傳媒，被問到今次整個計畫的預算，他回應稱，今次很多活動都是與社會不同界別一同合作的，所以一些優惠是由商場或食肆推出的，港鐵也會提供優惠，「特區政府本身未必需要花很多錢。」

張宇人料飲食業界會有足夠人手配合

張宇人表示，現時有輸入勞工，相信飲食業界會有足夠人手配合，「有生意就一定會找到人手去做」。他指，晚市的生意額是午市的3至4倍，相信辦好晚市一定對業界生意額有很大幫助。

被問到港府的「香港夜繽紛」措施是否夠力度，讓市民出來消費，張宇人認為夠力度。他指，如果市民夜晚出來看電影，就會帶動餐飲生意。又指十一國慶煙花，可帶旺維港兩岸的食肆，亦會順道購物。他相信飲食業全力支持。

田北辰倡所有公共交通工具晚上10時後半價

實政圖桌立法會議員田北辰在社交平台建議，如要推動夜間經濟，所有公共交通工具，包括港鐵、九巴和城巴等，全部晚上10時後半價，提供誘因市民，在晚飯後再逛街。對於公共交通營辦商會否願意配合，田北辰就指，正和幾間營辦商討論中，亦正游說政府主動和商場業主商討。

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責任編輯：戴朗希

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