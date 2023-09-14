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【手機輻射】法國禁售Phone 12 香港放射治療師協會指無礙健康

健康 23:42 2023/09/14

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Apple昨日（13日）發布全新iPhone 15系列，但法國輻射監管機構亦於12日宣布，因iPhone 12的電磁波輻射量SAR（特定吸收率，即Specific Absorption Rate Rate）超標，故要求蘋果公司即日起在當地停售iPhone 12，惹起環球熱論。

香港放射治療師協會今天發稿澄清，使用iPhone 12無礙健康，市民毋需因為手機而感到擔心。

協會主席梁允信解釋，手機發射的低水平無綫射頻能量，屬於非電離輻射。有別電離輻射綫（如醫療用X 射綫），

非電離輻射不具備足夠的能量來直接損害DNA。

目前圍繞暴露於無綫射頻能量的研究，沒明確證據反映出明顯不利的生物學效應。各種公共衛生數據也顯示，手機使用中的無綫射頻能量與健康問題之間沒有關聯。

那麼法國為何要規管SAR？協會指出，那是因為無綫射頻能量仍可對生物組織產生一些影響，主要是組織的加熱。當人體暴露於高水平的無綫射頻能量時，組織便可能因為吸引能量而加熱。

香港通訊事務管理局亦有相關規定，特別是關於SAR的指導方針。

SAR是測量人體在暴露於電磁場時吸收能量的速率的指標，並且廣泛用於確保人們的暴露水平屬安全範圍內，以減少潛在的生物學影響。

責任編輯：姚沛鏞

 

 

 

 

 

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