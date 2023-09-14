【數人頭】蔡若蓮重申不存在殺校　籲相同辦學理念學校合併毋須「保住招牌」

▲ 蔡若蓮今日（14日）出席「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」。（政府新聞處圖片）

教育局明日（15日）將到中小學「數人頭」（即點算實際在學人數），將影響學校開班數，倘再有學校收生不足便要選擇「發展方案」。教育局局長蔡若蓮今日表示，局方已向收生不足的學校提供多個方案，重申「不存在殺校」，學校毋須執著於保住校名和「招牌」，籲相同辦學理念的學校合併。

蔡若蓮今日出席敬師日活動後，被問到評估有多少間學校要「縮班」及「殺校」，蔡若蓮表示，教育局明日核實學生人數後，再進行分析和跟進，各校會在9月底收到開班訊息。對於殺校問題，她說「已多次強調無存在『殺校』呢樣嘢，局方會向收生不足的學校提供「各種方案」，供校方因應情況選擇；又指目前中、小學開班線，人數分別達到「25+1」及「23+1」已可開兩班，局方亦會根據學校及各區實際情況決定批班，強調並非以簡單除數計算「減班」數目。

蔡若蓮亦說，辦教育或辦學校的初心是照顧學生學習需要，確保所提供的教育符合質素，若學校規模太小、人數太少，學習質素一定會受影響。她再次鼓勵相同辦學團體，甚至持有相同辦學理念的學校合併，不旦對同學群育發展更好，亦能「壯大」教師團隊，不會出現每級只得1、2名教師的情況，「好似少咗個學校名，但老師及同學在合併之下仍然存在」，「所以我地唔好執著某個學校名、某個招牌保持住」，認為香港教育應朝著更高質素發展。

她亦提到本月初接連經歷風暴及暴雨，合共有180間學校受影響，她特別感謝渠務處及水務處協助修復工作。至於目前餘下2間受破壞的校舍，今日已完成所有修復工程，明日所有學生可回校恢復面授課堂。另外，部分跨境生仍繼續受文錦渡關口影響，須改道皇崗關口上學，教育局會繼續跟相關部門溝通跟進。

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責任編輯：馮琪雅