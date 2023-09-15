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日資深歌手石田桃子疑中暑致死　親弟石田純一驚覺家姐失聯大感自責

娛樂 09:36 2023/09/15

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日本資深歌手兼音樂人石田桃子被親弟石田純一發現陳屍於家中。

日本資深歌手兼音樂人石田桃子近日離世，終年72歲。

獨居的石田桃子日前被發現陳屍於東京住宅內，其親弟兼男星石田純一稱家姐曾投訴家中冷氣機壞了，而他早於7月時送贈了一部冷氣機給家姐，可是新冷氣機一直尚未安裝，石田桃子疑因中暑致死，詳情目前正在調查中。

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驚覺家姐失聯

根據日本傳媒報導，石田桃子的弟弟石田純一與她一直保持聯繫，但近日驚覺家姐突然失聯，他曾試過按家姐的門鈴，卻不獲回應。

由於多次聯絡不果，石田純一便請警方及開鎖匠協助破門而入，最終發現家姐已在家中身亡。

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石田純一大感自責

踏入石田桃子的寓所後，石田純一發現室內氣溫甚高，他看見一部全新的冷氣機放在角落位置，且未有打開及安裝。石田純一大感自責及遺憾，並謂：「如果沒有足夠的金錢，我願意為你（家姐）支付安裝費用，只要確保新冷氣機能成功安裝便可。」

石田純一透露最後一次跟家姐見面時為7月底，當時石田桃子仍然很健康，不過她曾表示家中的冷氣機壞了。

石田純一聞言後便送贈一部冷氣機予家姐，並千叮萬囑她緊記找師傅安裝冷氣機，惟石田純一後悔當日未有將安裝費亦一同交到家姐手中，更自責跟家姐不夠密切聯絡。

石田桃子所屬的經理人公司表示目前案件仍在調查階段，根據目前跡象顯示未有他殺的可能性。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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