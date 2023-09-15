【高才通】高才通子女可讀官津直資校　上海建築師安排兩兒入九龍塘小學

▲ 高才通子女可讀官津直資校，有上海建築師夫婦安排兩兒入讀九龍塘的小學。

政府去年12月推出「高端人才通行證計劃」（高才通），高才通持有人的子女可選擇入讀官津學校，以及獲得政府資助入讀直資學校。就此有港媽在網上討論區熱議，有人認為高才通子女質素高，亦可紓緩學校收生不足壓力，但有反對聲音指擔心子女的教學資源被分薄。

昨日（14日）有網民於「親子王國討論區」發帖，分享有關高才通子女可入讀公營直資校的新聞報道。有港媽指出兒子同學的個案︰

父母係上海建築師，大仔按本地生流程插班，細仔因世襲跟哥哥一齊入讀。

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視香港為海外升學踏腳石

她表示這對上海夫婦早年自美國留學回國，剛來港未有工作，不過「大把錢，在九龍塘租住豪宅，上海仍有物業」，在香港生活絕不成問題。男方3個月前找到外資企業工作，邊做邊考專業資格。女方曾向港媽指，其兒子的入學流程與本地生轉校插班無異，細仔亦跟本地生一樣，可以世襲生身分與哥哥讀同一間小學。

港媽透露這對父母計劃安排兒子去海外升學，認為「香港只係孩子出國的踏腳石」。她稱因疫情後上海出國關卡多，他們先來港再安排出國留學比較方便。她有感高才通父母會為子女長遠教育鋪路，終點未必是留港發展。

她提及在九龍塘送兒子上學時，沿途見到穿上喇沙小學校服的男生，當中「特別多講普通話的男仔」，估計是高才通子弟。她贊成高才通子女入讀本地官津學校，既解決收生不足問題，而且保證收生質素︰

九龍塘係學童流失重災區，我仔間學校，唔係有內地有錢子女充撐，都驚收生不足。

網民︰高才通子女又叻又有家教

網民反應兩極，有的認為可以減低殺校危機，留言「其實如果佢父母係高才通，我無異議」、「你吸引咗父母來港做嘢，唔通唔俾人哋仔女正常讀書呀？」 、「考得入咪讀，直私有收生自主權，津貼要大抽獎/叩門」、「全部有家教，好多叻過香港細路，人哋目標唔係來港係出國」。

而且網民讚賞高才通子女能力強，表示「內地學生的學術水平係相當高」、「我仔間直資有唔少內地插班來的學生，入精英班」。另一方面，有網民怕資源被搶，直指「唔好嚟爭熱門嘅直資，淨係香港細路已經爭崩頭」。點擊睇更多網民意見︰

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教育局協助高才通子女入學

教育局局長蔡若蓮昨日（14日）出席活動後，回應有關高才通子女來港讀書的問題。她表示如有任何合資格學生來港，教育局會全力協助，倘他們選擇入讀公營學校，局方會提供足夠公營學位。她指出家長亦可因應需要選擇心儀的國際學校、直資和私立學校。她亦感謝各校長會主動提供資料，讓內地家長來港前有足夠資訊資訊，為他們的小朋友選擇合適的學校。

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責任編輯︰王明芳