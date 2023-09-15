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【好人好事】拾獲中學生證件專程到校歸還獲致謝　好心港男︰勿以善小而不為

中小學 10:52 2023/09/15

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好心港男拾獲中學生證件專程到校歸還。

遺失個人證件是麻煩事，若能失而復得，實是有幸。將軍澳近日有一名女學生不慎遺失學生證和八達通，有好心港男拾獲證件後，主動帶到女生所讀學校歸還，女生的媽媽看到事主在社交平台的帖文後留言感謝，更指女兒開心到喊。

有港男近日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，他表示自己拾獲該區一間中學的學生證及學生八達通，並上載照片，他表示已經交至相關中學的更亭，籲失主毋須擔心，可以返回學校取回。

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他又補充，本來不打算發文，但因歸還證件時學校已關門，擔心失主未能獲得通知，因此決定出帖，

我驚佢今晚會唔開心，所以試下post呢個群，希望有認識佢嘅人會睇到，通知佢唔使擔心。

帖文獲得大批網民讚好，失主的媽媽看到後更立即留言致謝，她表示女兒放學回家發現遺失證件，擔心得哭起來，得知有好心人代找回證件相當驚喜，「開心到喊，佢話好激動，好人一生平安」。

其後，女生亦現身向好心港男致謝，港男事後謙稱只是小事，並鼓勵女生幫助其他人，「希望您都能感受到呢個簡單嘅道理，只要每人行多一步，世界便會變得美好。勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。

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責任編輯︰王明芳

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