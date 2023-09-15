【串謀詐騙】4人涉誇大員工及機器數目　騙取遙距營商計劃6萬資助

▲ 4人涉誇大員工及機器數目，騙取遙距營商計劃6萬資助（資料圖片）

有機構報案指，有服務供應商涉嫌與多間企業串謀騙取遙距營商計劃的資助。警方昨日（14日）拘捕4人涉嫌串謀詐騙，騙取約6萬元資助。



深水埗警區重案組人員經調查，發現有人懷疑透過虛報誇大員工人數、相關機器的數量等資料，騙取約6萬元資助。



人員昨日展開拘捕行動，於相關公司檢取有關的申請文件及電腦。4人涉嫌串謀詐騙被捕，當中包括兩名申請有關計劃的公司的董事及兩名服務供應商的董事。

案件仍在調查中, 不排除有更多人會被捕。所有被捕人獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

警方提醒市民，利用欺騙手段申請政府資助，有機會干犯「詐騙罪」、「企圖詐騙罪」或「串謀詐騙罪」，一經定罪最高刑罰為監禁14年，而申請過程中提交虛假文件，會干犯「使用虛假文書」罪，一經定罪最高刑罰為監禁14年。

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責任編輯：陳麗娜