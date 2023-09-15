【中秋好去處】利東街800個七彩燈籠海打卡　18米LED舞火龍+手作市集+工作坊

▲ 灣仔利東街設有800個中秋燈籠海，18米LED舞火龍亦將重臨。（有關機構提供）

灣仔利東街今個中秋舉辦「躍兔·迎月」綵燈會，整條林蔭大道將化身浪漫花燈海，四周高掛逾800個、不同造型如玉兔、金魚、楊桃等五彩繽紛的中式燈籠，在漫天璀璨彩燈下，一家大細享受談笑暢聚時光。

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因疫情而暌違3年、融合現代科技與傳統文化的LED舞火龍將重臨灣仔，另類演繹這項香港非物質文化遺產。全長18米的紅色LED火龍，今年更加入噴煙效果，帶來耳目一新的感覺。舞火龍於中秋節當晚8時半起於灣仔巡遊約一小時，沿途會有LED舞獅及鑼鼓於定點助興，適合一家大小近距離觀賞。若想體驗這項傳統技藝，只要購物滿指定金額，更可參與「舞龍文化體驗班」，名額有限，先到先得。

▲ 林蔭大道高掛逾800個不同造型如玉兔、金魚等中式節慶燈籠。（有關機構提供）

為加添節興歡樂，利東街於9月多個周末舉辦多項活動，包括慈善手作市集、免費工作坊、音樂表演等，與大眾歡度佳節。此外，為倍增節日氣氛，更推出多個禮遇，包括憑消費單據換領小彩燈、餐飲及消費現金券等，送完即止。

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利東街中秋活動一覽

「躍兔‧迎月」綵燈會

開放日期：即日至10月23日

開放時間：上午10時至晚上10時 (每日下午5時亮燈)

地點：灣仔利東街

*9月22日至24日及9月29日至10月2日亮燈時間將延長至晚上11時

LED火龍舞鼓賀中秋

日期：9月29日

時間：晚上8時半至9時半

地點：灣仔利東街

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責任編輯︰王明芳