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【和解在後x那年盛夏我們綻放如花】民選ViuTV視后是誰？　COLLAR內鬥Ivy So與Marf呼聲高

娛樂 11:20 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

女團COLLAR自2022年成立，現役成員包括隊長沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），前成員蘇芷晴（So Ching）則於今年5月10日宣佈退團。

COLLAR人氣高企，各成員同時作多線發展。戲劇方面，今年播出的ViuTV劇《和解在後》和《那年盛夏我們綻放如花》都大獲好評，兩位劇集女主角Ivy So和Marf亦獲觀眾大讚首次拍劇已有良好表現，更討論誰是ViuTV今年的最佳女主角。

【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代

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Marf+Ivy So表現獲讚

現在熱播的《那年盛夏我們綻放如花》每晚都引來觀眾熱烈討論劇情，一眾新演員和新幕後班底為演藝圈帶來新色彩，亦掀起了煲劇熱潮。

女主角Marf首次參演劇集便獲讚演技出色，細緻表情令觀眾看得投入。

有網民將Marf跟同團成員Ivy So作比較，認為同樣首度拍劇的Ivy So於《和解在後》亦表現不俗，自然的演繹深得觀眾歡心。

【和解在後】蘇雅琳與恆仔感謝觀眾好評　Ivy So大爆無代溝：佢似大我兩年

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網選ViuTV視后

網民又指出，若然ViuTV舉行電視劇集頒獎禮，視后一位將會是Marf和Ivy So之爭，且將會爭崩頭！

網民紛紛討論自己心目中的視后，有網民讚Ivy So：「表情可愛到位！」、「充滿陽光的笑容甚有感染力。」、「愈看愈愛蘇媽！」、「演繹令人看得很舒服。」

亦有網民力撐Marf：「是不一樣的阿筒！」、「楊悅盈演得太好了！」、「各種表情都做到足！」、「完全不像是第一次拍劇。」

最新影片推介：張寶兒專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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