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【致命病毒】印度爆「尼帕病毒」2死逾700人接受檢測　專家：死亡率高達75%遠超新冠

食用安全 11:18 2023/09/15

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印度南部喀拉拉邦州（Kerala）近日爆發「尼帕病毒」（Nipah Virus，NiV）疫情，目前已導致2人死亡，另有超過700人正在接受病毒檢測。

印度南部喀拉拉邦州（Kerala）近日爆發「尼帕病毒」（Nipah Virus，NiV）疫情，目前已導致2人死亡，另有超過700人正在接受病毒檢測。當局已發布衛生警示，並派遣專家小組協助控制。

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綜合《NDTV》《路透社》等外媒報道，喀拉拉邦於8月30日爆發「尼帕病毒」疫情，截至當地時間周三（13日）已有5人感染，當中包括1名醫務人員。目前該病毒已造成2人死亡，另外3人尚在醫院留醫。另有至少706人正接受檢測，其中153人為醫務人員，13人開始出現頭痛等輕微症狀，正留院接受觀察。當局正密切追蹤接觸者，並宣布將8個村莊設為隔離區，以及緊急關閉學校、辦公室與公共交通等設施，以阻止病毒傳播。

當地首席部長Pinarayi Vijayan指，已要求居民未來10天避免在科澤科德縣地區舉行任何公眾集會。他又表示，之後將對更多人進行檢測，並允諾提供充足的隔離設施。

根據世界衛生組織（WHO）資料，尼帕病毒是一種人畜共患病毒（即可由動物傳播給人類的病毒），於1999年在馬來西亞被首次發現。

尼帕病毒感染個案死亡率為40%至75%，在世衞東南亞區域對公共衞生構成重大影響。人類受尼帕病毒感染，可引致急性呼吸系統疾病及致命腦炎等多種嚴重疾病，但亦有無症狀性感染個案。

而根據食物安全中心（食安中心）資料，果蝠為尼帕病毒的自然宿主，其傳播途徑包括:

  • 進食曾被蝙蝠咬食的水果
  • 直接接觸受感染動物或其受污染的體液或組織
  • 人類之間傳播

若前往受尼帕病毒影響的地方，應注重個人衞生，例如經常用洗手液及清水洗手。此外，亦應該避免飲用椰棗原汁或棕櫚酒。如果飲用新鮮採摘椰棗的汁液，應先煮沸；食用水果前應徹底洗淨並去皮。一旦發現水果有蝙蝠咬痕便應丟棄。

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責任編輯：羅嘉欣

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