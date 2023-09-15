WhatsApp推頻道全球上線　兩大新功能介紹+設置方法

▲ 用戶可在頻道發放信息予追蹤者瀏覽。

作為全球有大量人數使用的通訊工具WhatsApp，近期積極開拓新功能，Mark Zuckerberg日前就宣布WhatsApp頻道於全球推出，包括香港的用戶，都可透過全新且具私隱度的方式，追蹤感興趣的內容。

WhatsApp頻道是一款單向廣播工具，功能有點像Telegram，所屬頻道管理員可以傳送文字、相片、影片、貼圖等。在「最新消息」分頁，用戶也可查閱已追蹤的動態和頻道，同時不會跟其他對話及群組混合。



用戶在頻道可以自由選擇追蹤自己喜歡的單位，例如各種品牌、新聞機構以至球隊等，可第一時間接收到由該單位發放的資訊。

「頻道」功能：

頻道功能位於「最新消息」新分頁，跟用戶與親朋好友和社群的對話有所區別。用戶亦可以自己決定追蹤對象，而其追蹤列表也不會公開。

現時全球已有數以千計機構及藝人開通了全新的頻道，包括球會曼城、巴塞隆拿、皇家馬德里，機構及藝人包括Olivia Rodrigo、 David Guetta、 Billboard、 MLB 、 Diljit Dosanjh以及Mark Zuckerberg。

設置方式：

在WhatsApp「最新消息」上，點擊「建立頻道」，接受服務條款和隱私政策。

填寫頻道名稱

為頻道添加個人介紹、圖像，讓其他追蹤者了解你的頻道

點擊「建立頻道」，完成設置

如果用戶目前仍未見到相關更新，歡迎加入候補名單www.whatsapp.com/channel/directory（僅限手機），以便在可用時收到通知。

記者:eric

