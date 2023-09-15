【全民造星】許寶恆回應暗撻傳聞被轟囂張　 Sica及Win Win一早匿埋房冇留意

▲ Alice被網民轟態度囂張！

日前有報道指P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）背著女友張天穎（Jaime）暗撻《全民造星》師妹許寶恆（Alice），Alice更被指相當「進擊」，無視Phoebus正印Jaime的存在。

後來，有傳媒收到消息指7月底Phoebus與Alice被撞破一起到廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂，事後，MakerVille即為不實傳聞作澄清他們並非單獨旅遊，而且二人更非情侶關係。

「當事人」Alice曾在粉絲TG群組發聲，一同拍攝節目《P1X3L 5G上台計劃》的何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）在昨日（9月14日）受訪時就避談事件。

【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂 MakerVille為不實傳聞作澄清

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Alice現身TG群組

自Alice與Phoebus傳出暗撻後，Alive在日前現身TG群組，對支持她的粉絲留言作出回應，她寫道：「笑咗，哈哈哈哈」。Alice的回應被網民炮轟，不滿其態度囂張。

至於Phoebus就未曾公開作出回應，而他將於9月28日（星期四）現身旺角為藥妝店擔任一日店長，屆時定必成為焦點。

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Sica+Win Win稱拍完節目匿房

有份赴台拍攝《P1X3L 5G上台計劃》的Sica與Win Win，二人在昨日（9月14日）在活動後接受傳媒訪問時被問到Alice與Phoebus的暗撻事件。

Win Win稱自己未有留意報道，Sica驚青地表示「唔清楚、唔知道」又指「電話收唔到」。當問到有指Alice、Phoebus在台灣曾雙雙失蹤，同房的Win Win、Sica指自己在拍節目後「匿房」，故未有留意。另外，二人指也會關心Alice與Phoebus。

▲ Sica（上排右一）、Win Win（上排右二）也有份參與《P1X3L 5G上台計劃》。（IG圖片）

張天穎：其他人嘅嘢唔回應

沉默多時的張天穎，在昨日（9月14日）終於透過經理人表示：「呢兩日收到好多朋友、傳媒及家人嘅問候，首先，多謝大家嘅關心，我ok嘅，目前我想專心工作，努力做好自己，其他人嘅嘢唔回應喇。」

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