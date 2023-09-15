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【香港小姐2023】王怡然興奮舉V遭網民繼續狙擊　莊子璇成功堆埋與郭珮文潘明璇勁老友

娛樂 12:20 2023/09/15

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港姐Re-U私下動態曝光！

今屆港姐三甲是非不斷，亞軍王怡然被指是雙面人，其父母亦於內地經營補習社騙財達千萬，且捲款潛逃至香港，形象直插谷底。

即使她的父親王召軍發道歉信救女，卻反火上加油，被揭以月租3萬多元為愛女在港租屋，網民鬧爆有錢租屋卻不還錢，直指王怡然不配港姐亞軍之位。

【香港小姐2023】港姐北上深圳領獎　王怡然疑怕回內地突然「潛水」

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

港姐Re-U

雖然王怡然連番出席在港舉行的贊助商頒獎活動，但依然拒絕訪問。日前應到深圳出席大會指定專用后冠贊助商的頒獎活動，卻未見王怡然蹤影，惹來刻意避開回內地的之說。

入圍22強的落選佳麗王藝淳（Kitty），近日上載與一眾港姐在電視城聚會的影片，她留言寫道：

Reunion/港姐選手重聚電視城！見大家好快樂。沒想到比賽結束還有機會回去見監製，真的好久沒見了，大家都美了好多！重聚的時候所有人都超級熱絡一直講不停，甚至都沒聽到工作人員叫number哈哈哈。

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【香港小姐2023】王怡然消瘦現身活動拒受訪　被重提「小富婆」展露生硬笑容

對鏡頭興奮舉V

影片中見到負面新聞纏身的王怡然有現身，激罕重拾笑容開心自拍，更對鏡頭興奮舉V，對比起早前憔悴現身展示強顏歡笑的表情，明顯釋懷得多。

不過，似乎有債主看到影片，繼續向王怡然（參選時為4號佳麗）展開狙擊，有網民留言：「4號還那麼開心」、「遠離亞軍吧，小心被騙」、「4號一上活動就扮可憐」，似乎未能擺脫負面新聞的困擾。

莊子璇與王藝淳（左2）、潘明璇（右2）、郭珮文（左）特別老友。（影片截圖）（影片截圖）

此外，冠軍莊子璇（Hilary）被指靠刷鞋討好工作人員上位，傳出多位佳麗不滿賽果，對她冷嘲熱諷。

但港姐重聚當日，從影片所見，莊子璇成功融入港姐堆，與郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、王藝淳、鄭思怡舉V開心合照，大晒姊妹情，明顯與眾女關係友好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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