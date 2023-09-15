【流感肆虐】小一男童無戴口罩返學3日中流感　甲流Vs乙流Vs新冠點樣分？

▲ 小一男童返學3日中流感。

剛剛踏入開學季，有港媽指剛上小一的兒子，自上個星期開始不再佩戴口罩返學，豈料不戴口罩上學第三日，當晚放學回家後開始發高燒，並出現手脚酸痛、喉嚨痛等症狀，惟對新冠測試呈陰性，估計感染甲型流感。有不願具名的小學校長則表示，最近因病假缺席的學生明顯增加，大多數是因感染新冠肺炎或流感。

林太的兒子今年9月剛升讀小一，兒子自上個星期開始沒有佩戴口罩上學，豈料不戴口罩回校的第三日，兒子放學後回家開始發燒，最高燒到39度，還出現手脚酸痛、喉嚨痛等症狀，目前已請病假在家休息。林太表示，除了兒子外，班上也有家長表示子女也是因為發高燒，須請假在家休息，她指剛上學就染病，形容「心都煩！」

季節性流行性感冒（流感）

季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於1月至3月／4月和7、8月較為流行。已知可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。甲型（H1N1） pdm09流感病毒現已成為全球季節性流感病毒株之一。

健康的人患上季節性流感後，通常會於2至7天內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

咳嗽多是嚴重和持續時間較長，但發燒和其他病徵一般會在5至7天內自行減退。然而，免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。

至於傳播途徑，流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。潛伏期一般約為一至四天。

大部分患者毋須服用抗病毒藥物，只須在家中充份休息、多喝水便可，此外還應多洗手、打噴嚏和咳嗽時掩著口鼻以免傳播病毒。醫生會處方藥物紓緩症狀。如屬流感併發症的高危患者，則可能獲處方抗病毒藥物，這些藥物在流感症狀出現首48小時發揮最佳效能。

香港踏入夏季流感季節

根據衞生防護中心傳染病處監測科每星期出版有關監測本地及世界各地的2019冠狀病毒病和流行性感冒流行情況的總結報告，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度維持在高水平，並提醒香港已踏入夏季流感季節。

衞生防護中心發言人表示，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

如何區分新冠肺炎、甲型流感及乙型流感？

新冠肺炎、甲型流感及乙型流感不少病症都較為相似，流感常見症狀包括︰發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等；而新冠最常見病徵包括發燒、乾咳及疲乏， 其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛等。新冠肺炎、甲型流感及乙型流感，均可透過快速檢測測試出來。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳