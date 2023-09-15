【遊泰注意】泰國名菜「koi pla」含寄生蟲侵噬肝臟　可致癌年殺2萬人

▲ 泰國名菜「koi pla」含寄生蟲侵噬肝臟，可致癌年殺2萬人。

泰國一向是港人熱門旅遊勝地，但遊泰時享用美食也要小心留意。原因是一道泰國知名菜式「koi pla」的食安風險就被指名存疑，指其存在寄生蟲風險，可潛入膽管引發癌症，嚴重更有可能侵噬肝臟，在泰國當地估計年殺逾2萬人。

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據外國媒體《鏡報》及《每日星報》報道，這款致命料理名為「koi pla」，由生魚碎混合香草、香料及檸檬汁混合而成。這款菜式在泰國孔敬省（Khon Kaen）很受當地人歡迎，尤其是在最貧困地區之一的伊桑（Isaan）。

然而，這道菜式卻伴隨著巨大的食安風險。報道指出只要食一口，魚肉內存在的寄生蟲便有機會潛入人體膽管，引發肝癌，甚至致死。

這些寄生蟲是存活於在湄公河地區出現的魚類。報道指出，由於伊桑居民大量食用這道菜，令當地膽管癌發病率位居世界第一。而據泰國相關數據統計，每年有逾多達2萬人因這道菜式致命。

泰國肝臟外科醫生Narong Khuntikeo就向法新社表示，自己的父母就是因食用了這道料理後患上肝癌，最終離世。而他正參與一個由科學家、醫生及人類學家組成的團隊，為伊桑村民進行寄生蟲檢測，希望改善問題。

食安中心教減低寄生蟲風險

生食肉類有感染寄生蟲風險。據本港食安中心資料，有5部曲可有效減低在剌身中感染寄生蟲的風險：

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣