【福利爭議】九巴要求退休員工用樂悠咭享乘車福利　工會斥資方逐步剝奪員工福利

▲ 九巴要求退休員工用樂悠咭享乘車福利，工會斥資方逐步剝奪員工福利。（九巴分會圖片）

九巴近日要求員工滿60歲的家屬和退休員工，改用樂悠咭享用免費乘車優惠，即先墊支兩元再獲九巴退回，變相巴士公司可賺取公帑補貼的資助額。昨日（15日）工會代表與管理層會面，批評改動涉及龐大公帑開支，受惠者要先墊支，亦涉及私隱問題，要求公司立即停止計劃。汽車交通運輸業總工會九巴分會於昨天派出多名代表與九巴管理層舉行會議，反映工友的意見及對公司不合理安排作出嚴正交涉。

會後工會發稿指，由於公司要求現時所有使用免費乘車證的員工、退休員工、及家屬等在年滿60歲後，都必須申領樂悠咭及授權公司查閱和使用相關資料，以便公司將現時免費乘車安排與樂悠咭結合起來，從而得到政府對樂悠咭持有人的交通費用餘額補貼。

批評雖然公司表面上安排現時年滿60歲後可以免費乘車的退休員工和及家屬在使用樂悠咭時，可以用實報實銷方式領回每程2元的費用，但是暗地裡則準備逐步取消現時年滿60歲後可以免費乘車的退休員工和及家屬等安排。

工會指，已在會議上向資方反映相關安排並不合理，反對九巴在沒有事先充份協商下，便私自推出這項剝奪員工福利的舉措，必然不為廣大員工所接受。強調在九巴工作一定年資及年滿60歲後，可以免費乘搭九巴公司旗下巴士線路是勞資多年以來的共識，是員工多年享有的福利，重申公司不能隨意改動和取消。

工會續指，年滿60歲員工是否申請樂悠咭純屬個人意願，公司不能強制員工申請。再加上樂悠咭涵蓋範圍甚廣，其中也涉及個人私隱資料，因此公司不能強制要求員工授權公司查閱和使用相關資料，使員工無端感到困擾。

為了解決這個問題，工會將向相關政府部門反映意見和尋求工聯會立法會議員協助，以保障廣大會員工友的合理權益。另外，工會也留意到網絡上有藉這個事件惡意抹黑和攻擊工會的言論，對此，工會正準備徵詢法律意見和保留追究責任。

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責任編輯：陳麗娜