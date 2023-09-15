【兒童增高】教育碩士媽媽分享5招跳繩法　11歲女兒3個月長高5CM

▲ 把握長高黃金期，多做運動。

想小朋友「高人一等」家長就要好好把握小朋友的黃金長高期，男生的黃金長高期通常於11至15歲，而女生約於10至13歲，育有11歲女兒的內地媽媽，就研發了5招跳繩法，結果女兒在短短3個月就長高了5CM。

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該名內地媽媽是小紅書的教育博主，自稱是教育碩士，她分享了5招跳繩法，11歲女兒萱萱在3個月就長高了5CM，成績相當驚人！她在小紅書分享，首先要有個概念「遠要相信，跳繩能助力你長高」。

碩士媽媽媽媽逐分享了5招跳繩法助女兒增高:

1.時間要選對

首先跳繩的時間一般選擇下午4點到6點或者晚上7點到9點，因為這個時間段一般都是空腹的狀態，更有利於生長激素的分泌，增高效果最好。

2.一定要熱身

跳繩之前一定要記得先熱身，這樣才不容易扭傷或拉傷肌肉。萱萱一般都是熱身兩到三分鐘。

3.間歇式跳繩

萱萱現在喜歡間歇式跳繩法，先跳繩100個，休息一分鐘然後開合跳50個，再跳繩100個，再休息一分鐘，後踢腿50個，再跳繩100個，胯下擊掌50個，這樣循環為一組，可以根據孩子的情況跳3-5組，這樣跳繩可以更好的刺激骨骼生長，而且還不會感覺太累。

4.跳完要拉筋

跳完繩後一定要記得拉伸，拉伸能讓肌肉放鬆，促進血液循環，不會出現腿粗，腿酸，腿抽筋的現象。

5.選好質量的繩

一副好用好看的跳繩也很重要，這樣孩子更容易堅持下去。要輕巧帶著很方便，手柄吸汗，握著也很舒服。還要不容易打結，能提取，能調節長度的。

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生長板閉合不會再長高

台灣新北板橋骨科醫生陳鈺泓在facebook專頁分享兒童健康資訊，據陳醫生提及不要錯失黃金長高期，長不高就把握時間就醫。他指出男生通常約於11至15歲、女生約於10至13歲開始進入青春期，這時也是急速長高的黃金時刻。不過，要留意隨著第2性徵發育趨於成熟， 生長板也會一旦閉合，就代表不會再長高了。

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責任編輯︰王明芳