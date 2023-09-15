【傷口感染】洗蟹刺傷手掌高燒39℃休克　女子確診敗血症險喪命【附敗血症10大症狀】

▲ 洗蟹刺傷手掌高燒39℃休克，女子確診敗血症險喪命。（iStock圖片）

常說病從口入，但其實病菌亦可皮膚傷口進入體內，隨時會釀成大病。寧波一名40歲女子早前清洗梭子蟹，不慎刺傷手掌，2小時後高燒39℃，翌日送院時休克，最終被確診為敗血症。

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根據《澎湃新聞》報道，40歲的王女士在清洗梭子蟹時，左手手掌被蟹殼刺傷，當時很快便止血。未料2小時後，她的體溫超過39℃，並不停打冷顫。她前往附近醫院治療，惟一日後症狀並未減輕，翌日被送到急症室。

急症室醫生表示，患者送院時出現感染性休克、發燒、噁心、嘔吐，降鈣素（Calcitonin）達9.37ng/ml，是正常水平的200多倍，診斷為敗血症（Sepsis）。

醫生立即展開搶救，當日凌晨患者出現感染風暴，血壓上壓、下壓分別只有80和45mmHg，心率每分鐘180多次，心臟收縮功能減弱。

由於藥物治療加到極限值，患者依然未有好轉，醫生採用人工心肺技術（ECMO），終於令患者病情穩定下來，現時已經出院。

報道指，醫院檢查未能查明由哪種細菌或病毒感染引發敗血症，但相信是因洗蟹刺傷手引起感染所致。敗血症嚴重看導致器官功能不全、循環障礙，死亡率高。所幸王女士身體質素較好，本身沒有肝病和其他長期疾病，加上及時接受治療，才能撿回一命。

早前，杭州一名52歲男子在清洗小龍蝦時，手指被刺傷，翌日竟昏迷，出現嚴重敗血症和休克，加上他本身有多種長期疾病，病情急轉直下，3日後因多重器官衰竭離世。

敗血症可引致器官衰竭

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

幼兒與長者是高危一群

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

死亡率可高達5成

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

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食安中心指出，進食生的或未經煮熟的受污染海產或傷口接觸到海水的人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，都有可能感染創傷弧菌。

食源性創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般來說，健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，但可偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等自行痊癒的腸胃炎症狀。然而，若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

食安中心提醒市民：

避免進食生或未經徹底煮熟的海產。

處理生的海產時使用保護衣物(如手套)及蓋好傷口。

處理生和熟的海產之間要徹底洗淨雙手。

如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。如出現感染症狀(例如皮膚紅腫、疼痛的情況越來越嚴重)，應立即就醫治療。

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責任編輯：羅嘉欣