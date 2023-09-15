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【斌菲特訓班】關智斌請教樓市動向　七師傅授買樓最佳時機

娛樂 11:25 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

Kenny問到對樓市睇法。

關智斌（Kenny）YouTube 節目《斌菲特訓班》請來七仙羽（七師傅）任嘉賓，最新一集請教七師傅樓市、股市等走勢，更乘機自肥「預測」來年運程。

Kenny問到對樓市睇法，七師傅說她經常坐在廳中，望向窗外等鷹出現、觀察牠們的生活習慣，Kenny一頭霧水，七師傅驚訝反問：「You don't know？oh！Come on！」接着便解說：「佢好清晰要食魚，飛落海叼咗條魚就飛走啦。」

Kenny恍然大悟，「我明啦！代表我要留意新聞，知道樓市習慣、啲人買樓心理，當有機會時，就好似隻鷹咁將條魚食咗。」

大屋花園草地上行吸收靈氣。

七師傅表示安慰，「Exactly！唔係好多人明白我講嘅嘢，Only you！」又謂「守株等死雞」：「萬一有人移民好急要賣樓，隻『死雞』就出嚟啦，我哋要有耐性等。」

Kenny乘機問運程，七師傅直言整體非常之好，更謂：「我指條光明大路俾你，陣間你除晒，喺出面行一條路，呢條路越行就越富！」聽到「除晒」，Kenny馬上不知所措，原來只是除鞋襪到大屋後的花園草地上行，吸收靈氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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