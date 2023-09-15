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【你好，我的大夫】幫陳嘉慧治重要部位勁爆笑　吳偉豪演技進步受公司重用

娛樂 11:50 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

吳偉豪愈做愈好。

TVB新劇《你好，我的大夫》正在熱播中，昨晚（14日）一集在討論區引爆熱討，事緣絲絲（陳嘉慧Erica飾）因為一次意外「尾椎歪位」惡化，向中醫界骨科聖手路玉麟（張武孝大AL飾）求醫。

【你好，我的大夫】游嘉欣孖辮Look奪宅男心　劇接劇成TVB上位小花

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

用獨特手法治嘉慧

路醫師派出愛徒路遠志（吳偉豪Ricco飾）為絲絲進行手法復位，即是將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位。不少網民大讚這場口非常搞笑，更大讚嘉慧與Ricco這對CP相當好睇有火花！

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17歲入行

吳偉豪（Ricco）17歲加入無綫訓練班入行，2016年拍攝《愛·回家之八時入席》飾演「禾仔」一角而為觀眾認識。

2017年起，他參演另一套處境劇集《愛·回家之開心速遞》，飾演「朱凌凌」一角成功入屋，加上其帥氣外貌成功俘虜不少女士歡心。

IG圖片

上位小生

而且，他入行8年已獲得不少機會，更在正劇擔任不少重要角色，包括《回歸》﹑《有種好男人》及還未播出的《非常檢控觀》更升呢做「男一」。

去年，他更奪得「飛躍進步男藝員」，足見公司對他重視，被封為上位小生之一，前途無可限量。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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吳偉豪 陳嘉慧 娛樂人物職業 娛樂行業 TVB 你好，我的大夫

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