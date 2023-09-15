【卵巢扭轉】8歲女童跳繩後腹痛嘔吐　求醫驚揭卵巢扭轉720度兼有「怪胎」

▲ 內地一名8歲女童跳繩後腹痛嘔吐，求醫後發現卵巢扭轉了720度兼有「怪胎」。（iStock圖片）

跳繩後突然腹部劇痛要留神！內地浙江省一名8歲女童日前跳繩後突然腹痛、嘔吐不止，經檢查後發現，其卵巢蒂部扭轉720度，還長了一顆畸胎瘤，幸好及時接受手術，沒有影響日後的生育能力，翌日已經可以下床走動。

根據內地媒體《錢江晚報》報道，一名8歲女童近日由於腹部劇痛無法躺平，並感到噁心及嘔吐不止，起初以為是闌尾炎或食物中毒，被緊急送往浙江省人民醫院診治。

醫生詢問之下，得知女童病發前曾持續跳繩半小時，之後卻因腹痛、噁心、嘔吐不止。經驗血和腹部超聲波等檢查後，醫生發現女童的卵巢出現問題，需緊急進行腹腔鏡手術。

醫生在手術期間發現，女童的的右側卵巢明顯增大，表面呈暗黑色、局部缺血性壞死，還發現體積約3立方厘米的成熟性囊性畸胎瘤，內有毛髮及脂肪。而卵巢蒂部則扭轉2圈約720度。幸經手術後為女童成功保住卵巢，並完整切除囊腫。術後女童的康復進度良好，隔天已可下床走動。

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嚴重或影響生育功能

醫生解釋，卵巢扭轉是常見的婦科急症，各年齡層女性都有機會發生。尤其做完劇烈活動後，如跳繩、跑步、打球等，或卵巢本身患有畸胎瘤、功能性囊腫等腫瘤，都會機會導致卵巢扭轉，令卵巢供血有機會完全阻斷難恢復。一旦延遲醫治，即使順利保留卵巢，功能也將嚴重受損。

至於畸胎瘤，醫生則解釋是因生殖細胞異常增生導致，其中約有1%為惡性，多數畸胎瘤並無症狀。當腫瘤較大時可觸及盆腔包塊，當扭轉破裂時，可造成急性腹痛。

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責任編輯：王明芳