【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】

▲ 肉醬意粉放5日再叮熱食，20歲學生睡夢中肝壞死暴斃。

隔夜食物有風險。近日外媒引述期刊報道，比利時一名20歲學生為慳錢，把放在室溫下5日的肉醬意粉加熱後繼續食用，繼而出現頭痛、胃痛、腹瀉等症狀，翌日被父母發現伏屍床上。

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據英媒《鏡報》近日報道，事發於2008年10月，比利時一名男學生AJ（化名）為慳錢，把置於室溫下5日的肉醬意粉加熱再食用。

AJ其後跟朋友外出做運動，半小時後回家即出現頭痛、胃痛、腹瀉等症狀，惟他沒有即時求醫，而是直接上床睡覺。翌日，其父母發現他沒去上學，入房查看時才發現AJ已身亡。

經驗屍結果後，AJ的死因確定為肝壞死及急性胰腺炎，而死亡時間約在當天凌晨4時左右，並即是在他吃意粉後的10小時左右。而法醫在他的消化系統中，亦發現大量「蠟樣芽孢桿菌」（Bacillus cereus，俗稱「仙人掌桿菌」）。

據食安中心資料，「蠟樣芽孢桿菌」是一種可產生孢子的細菌，最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長。蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境和多種食材中，例如蔬果和香草等，但含量一般極低，不至於造成食物中毒。這類食物通常含有每克少於100個孢子，但有些香草及香料可能含有較多孢子。

諷刺的是，烹煮過程反而有機會令蠟樣芽孢桿菌大量滋生。正常的烹煮熱力不但不能殺滅孢子，還會誘發孢子萌發，成為繁殖細胞。而烹煮過的食物如放置在室溫下過久，繁殖細胞便會大量生長及／或最終產生引致嘔吐的毒素。

因此，食安中心有以下2項建議給市民：

如非即時進食，應把食物貯存於安全溫度（攝氏60度以上／攝氏4度或以下）。

避免把易壞的預先包裝食物和飲品放在室溫下過久；開封或翻熱後應立即食用。

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責任編輯：羅嘉欣