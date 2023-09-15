【百變Fiona】薛凱琪生圖曝光逆齡靚樣獲讚　容貌大進化曾被封「范冰冰2.0」

▲ 薛凱琪樣貌再度為網民熱議！

近年轉戰內地發展的薛凱琪（Fiona），先後參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，人氣再度急升。未知是否妝容問題抑或P圖太勁，薛凱琪（Fiona）近年不時被指外貌「大進化」， 惹來整容疑雲！

不過，日前網上流傳薛凱琪出席內地活動的生圖，零濾鏡下「還原靚樣」，獲網民大讚！

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▲ 薛凱琪出席內地活動！ （小紅書截圖）

生圖樣貌相對自然

Fiona早前穿上白色小背心襯牛仔褲出席活動，充滿青春氣息，零濾鏡細紋也不算明顯，而且樣子相較IG的生活照自然得多，無晒「膠」味！

難怪不少網友讚口不絕：「她跟二十歲時一樣，是顏值天花板，皮膚光亮」、「她42歲簡直違反人類生理學」、「這個是40減10活動吧，羨慕嫉妒恨」、「我眼裏她並沒有裝，而是真的很少女」。

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獲封「香港最後一個少女」

年過40的Fiona擁有一張凍齡娃娃臉，外貌亦成為網民熱論的話題，曾先後跟謝安琪和「Do姐」鄭裕玲撞樣，由原本圓臉的女生變成了尖臉美女，整個臉頰都扁了。

當時有網民質疑她曾打瘦臉針，但亦有網民為她平反，指年紀漸大，baby fat 消退而已。今年初，Fiona公開近照被指是「范冰冰2.0」。

▲ 薛凱琪曾分享素顏樣！（網上圖片）

另外Fiona早前因太厚妝而引來熱議，她分享數張大頭照兼寫道：「Darker eyes vs sleepy eyes」。

照片中的Fiona臉容蒼白，配以超濃的煙熏妝，網民切紛紛喊驚：「驚恐，自然美好得多啦」、「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「有點恐怖，都係中意當初的甜美單純look」、「最美的女殭屍！」。

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Fiona於2003年以歌手出道，同時在影視方面雙線發展，初出道的她青春少艾，有著超可愛的包包面，清純仙氣look俘虜萬千少男，Fiona更緋聞多多，其中一位緋聞前度是成龍兒子房祖名。

2021年夏天，Fiona於IG分享行山照，照片中戴著cap帽和穿背心示人的她，被指跟動畫《Toy Story》中的「嘉比嘉比」撞樣，當時房祖名都留言：「E又變索咗喎，條頸短左喎！」

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