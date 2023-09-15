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【誤吞異物】2歲女童誤吞一物險窒息　父母拍背搶救驚揭罪魁禍首係呢樣

兒童健康 12:27 2023/09/15

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2歲女童誤吞一物險窒息，父母把握黃金時間搶救。

年幼小朋友好奇心重，往往喜歡把不同物品放入口中，隨時發生致命意外。有媽媽近日就在社交平台投稿，分享2歲女兒鯁喉意外，呼籲家長要小心一樣時常出現在孩子身邊的小物件，以免他們誤吞。

澳洲一個家長嬰幼兒急救的教育機構「Tiny Hearts Education」近日在Instagram專頁上載了一位媽媽撰寫的信件，媽媽憶述2歲女兒鯁喉事件，她表示，事發時女兒正在看電視，她的父親發現她捂著喉嚨默默哭泣，似是誤吞了物品鯁喉。

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爸爸立即打她的背部，但她喉嚨裡的東西沒有馬上被吐出來，她的臉色開始變，表情非常痛苦。爸爸於是再次拍打孩子的背部，終於一個小小的東西從她嘴巴吐出來，媽媽十分驚訝竟是如此常見的物件，

我2歲的女兒被髮夾噎住了，這種東西我們已用過1000次。

媽媽分享2歲女兒鯁喉經歷。（IG圖片）

帖文引起家長討論，認為家居中有太多大人認為不構成危險的日常用品，有家長亦表示，自己也為孩子買予不少小髮夾，想著孩子戴起來有多可愛。有媽媽分享，女兒曾誤吞了髮帶，她載著女兒回家時沒有察覺，直至從車上下來，聽到女兒咳嗽，臉漲得通紅，嘔吐物沾滿她的衣服，難以呼吸，她嚇得六神無主，立即用力拍打女兒，女兒張開口，她立即把髮帶拉出來，

那幾秒鐘感覺就像是一生的時間。

有媽媽亦表示，學會急救非常重要，她提及4歲的女兒亦曾誤吞一隻復活節彩蛋，女兒鯁喉近1分半鐘，她在致電救護車後，不斷用力敲打女兒背部，慶幸最終女兒吐出彩蛋，

這是我一生中最可怕的經歷，女兒吐出物品後，我們都倒在地上哭了20分鐘。

專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出異物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將異物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法︰

第1招︰小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招︰若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招︰小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招︰一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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責任編輯：王明芳

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