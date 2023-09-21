【中秋好去處】元朗大橋街市化身燈籠街成打卡熱點　中秋傳統手紮花燈售$30起

▲ 大橋街街市每到中秋化身「燈籠街」，大人小朋友前往選購心頭好。

要數中秋應節代表，燈籠必屬三甲之列。雖然科技日新月異，但在傳統節慶上，大小朋友仍然追尋傳統手紮燈籠的美。元朗大橋街當中一條小巷，每年都掛滿過千個手紮燈籠，吸引不少市民前來打卡影相。

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39年老店「冠香行」每逢中秋，所處的小巷必成期間限定的「燈籠街」，各式各樣的手紮燈籠令人目不暇給，所使用的布料及材質亦十分多樣化，由傳統皺紙、玻璃紙、以至金線布製等包羅萬有，相信大人或是小朋友都可揀得心頭好。

▲ 大橋街掛滿逾千傳統手紮燈籠，成一年一度限定打卡熱點。（香港經濟日報資料圖片）

新出南瓜車被掃光

款式方面，除了傳統楊桃、白兔、金魚外，更有海洋動物如海龜、海豚、鯨魚，男孩子至愛的飛機、恐龍，以及水果類的菠蘿等，今年更新推出的南瓜車，更是一上架就一掃清空。燈籠的售價約30元至600元不等，大家亦可在網上預訂心水燈籠。

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「冠香行」香莊——元朗「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號

時間：8am – 8pm

Facebook專頁：元朗燈籠街

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責任編輯︰王明芳